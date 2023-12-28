Государство выполняет все свои социальные обязательства – Алихан Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу «24KZ» рассказал о принятых в текущем году мерах социальной поддержки граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как отметил глава правительства, государство выполняет все социальные обязательства в полном объеме. В целом на данное направление выделяется более половины всего бюджета.

«В нынешнем году выросли пенсии и все соцвыплаты. Это охватило 4,5 млн человек, на что было выделено 4,6 трлн тенге. Государство поддерживает людей, нуждающихся в помощи, в том числе лиц с инвалидностью, потерявших кормильцев и многодетных матерей. С начала года соцуслуги проактивно оказаны почти 1 млн человек, и мы продолжим эту работу», — сказал Алихан Смаилов. 

Он подчеркнул, что в текущем году был продолжен процесс повышения зарплат более 3 млн человек, в том числе учителей (на 25%), врачей (30%), гражданских служащих (20%) и других.

Трудоустроено 943 тысячи человек, из них около 70% – на постоянные рабочие места.

«На проект повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты» было выделено 100 млрд тенге. Эти средства жители могут использовать для развития своего бизнеса, приобретения техники, содержания скота и так далее. В следующем году на проект предусмотрено столько же средств», — отметил премьер-министр. 

Он добавил, что молодые люди, которые впервые решили открыть свой бизнес, также получили льготные кредиты.

Кроме того, в центре внимания был вопрос обеспечения безопасности труда. В этой связи для социальной защиты граждан, работающих во вредных условиях труда, главой государства подписан соответствующий закон.

«В сферах образования и здравоохранения также произошли положительные изменения. С этого года горячим питанием охвачено 1,5 млн школьников. Увеличилась стипендия 180 тысяч студентов, выросло количество грантов, поэтапно решается вопрос общежитий», — озвучил Алихан Смаилов. 

По его словам, с начала года построено 165 школ, 90 медицинских учреждений. Большая часть из них открыта в сельской местности. Вместе с тем реализуются национальные проекты «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

«Правительство продолжит системную работу по повышению благосостояния населения», — заключил премьер-министр.

#Смаилов #премьер-министр #господдержка #социальная сфера #соцподдержка #итоги года

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