Для реконструкции дамб в Павлодарской области хотели привлечь компании без гослицензии

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, управление госзакупок Павлодарской области опубликовало объявление на проведение работ по реконструкции гидромелиоративной системы в с.Жанатылек Баянаульского района на сумму 1 млрд тенге.

Аналогично в с.Қаныш Сәтбаев этого же района на реконструкцию гидромелиоративной системы из бюджета выделили 1,2 млрд. тенге.

— В обоих случаях в проектно-сметных документациях предусмотрена реконструкция дамбы. В квалификационных требованиях на проведение данной работы допустили хозяйствующих субъектов без наличия государственной лицензии, то есть без соответствующих знаний и опыта работы, что недопустимо. По акту надзора, опубликованные конкурса отменены до подведения их итогов, виновные лица привлечены к ответственности, — отметили в надзорном органе.

Кроме того, прокуратура Павлодарской области с начала года отменила 25 государственных закупок на 4,4 млрд. тенге В настоящее время принимаются меры на стадии бюджетного планирования на 2024 год. К примеру, в бюджетной заявке управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в районе Аккулы запланировано обустройство детских площадок в селах Тосагаш и Майкарагай на сумму 25 млн тенге.

Изучение этих заявок показало, что в двух сельских округах на идентичные игровые комплексы применили разные ценовые предложения - почти на 50% дороже.

В ведомстве добавили, что по указанному факту приняты соответствующие меры.