Готовимся к поединкам

Утвержден календарь матчей сборной Казахстана в рамках основного раунда квалификации на чемпионат мира-2024 по футзалу.

Свой первый матч в отборе подопечные Кака проведут 10 октября дома против Словении, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола. Отмечается, что точное место проведения и время начала игр будет определено позднее. По итогам жеребьевки Казахстан попал в группу 5, куда, помимо Словении, также вошла Черногория. С каждым соперником предстоит сыграть дома и в гостях (смотрите расписание на фото).

Напомним, в основном раунде квалификации первенства планеты по мини-футболу примут участие 36 команд, которые разделены на 12 групп по три команды. Каждая из 36 команд проведет по одному матчу дома и в гостях с каждым соперником по группе. Победители всех групп, а также четыре лучших обладателя вторых мест напрямую выйдут в элитный раунд отбора ЧМ-2024. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака так прокомментировал в интервью пресс-службе КФФ итоги жеребьевки основного раунда квалификации ЧМ-2024:

– Нам досталась очень сложная группа. При мне сборная Казахстана уже в третий раз встречается со Словенией. Предыдущие матчи были для нас довольно непростыми, и в обеих встречах мы играли не самым оптимальным составом. Надеемся, в этот раз мы сыграем со словенцами в полном составе и хорошей форме.

Что касается Черногории, сейчас нельзя недооценивать соперника в футзале. Мы впервые сыграем с этой командой, и, думаю, на выез­де сборная Казахстана соберет аншлаг. Сейчас все команды на­учились играть в футзал, этот вид спорта не стоит на месте. Мы будем серьезно готовиться к этим играм и анализировать соперников.

В свою очередь игрок сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов отметил следующее:

– По сравнению с другими группами, думаю, в нашей собрались очень сильные соперники. Словенский футзал из года в год хорошо развивается. Эта страна принимала финальную стадию чемпионата Европы в 2018 году. Мы в свою очередь трижды с ними встречались, и все игры были непростыми. Сегодня в Европе нет слабых команд. Главное, чтобы у нас была уверенность в себе. Надеюсь, все игроки будут в строю. Я считаю, что и перед сборной Черногории нам не стоит расслабляться. Нужно быть максимально сконцентрированными и сохранять хладнокровие.

А вот что подчеркнул другой игрок нашей сборной и ветеран команды Чингиз Есенаманов:

– Сейчас все сборные считаются друг для друга серьезными соперниками. Слабых команд, мне кажется, не осталось. Мы должны выигрывать и доказывать, что мы – лучшие. Что касается словенцев, то так получается, что мы часто с ними играем. Это хорошая сборная, игроки боевые, техничные, габаритные. Будем играть в свою игру, и, думаю, у нас все получится. Мы никого не боимся, но ко всем оппонентам относимся с уважением.