Сделать «лецитиновый рывок» региону позволяет завершение строительства современного маслоэкстракционного завода ТОО «МаслоДел», который уже сегодня признан одним из крупнейших перерабатывающих комплексов Центральной Азии. По мнению отраслевых экспертов, это не просто новый производственный объект, а символ курса на глубокую переработку аграрного сырья, технологическую модернизацию и развитие полноценного агропромышленного кластера.

В ходе осуществления проекта годовая производительность масло­экстракционного завода увеличена почти вдвое – с 430 тыс. до 813 тыс. тонн. То есть регион теперь в состоянии полностью самостоятельно перерабатывать выращенный урожай подсолнечника и льна, не вывозя сырье за пределы области, а прямо на месте получая продукцию с высокой добавленной стоимос­тью, – подсолнечное и льняное масло, жмых, шрот.

Но наиболее амбициозный этап – впереди. На базе завода планируется запуск цеха по глубокой переработке растительного масла с получением лецитина. Это по-настоящему высокотехнологичное направление: лецитин – не просто пищевая добавка, а ценный эмульгатор, компонент клеточных мембран и активный участник метаболических процессов в организме.

Запуск собственного производства лецитина в регионе – прорыв, сравнимый с выходом на международные рынки в сфере биотехнологий. Проект осуществляется в рамках государственной стратегии по увеличению доли переработанной сельхозпродукции до 70%, озвученной Главой государства. Уже сегодня его реализация служит залогом продовольственной безопасности, создания высокотехнологичных рабочих мест, развития инфраструктуры в сельской местности и расширения экспортного потенциала.

Завод «МаслоДел» – одно из десятков предприятий, работающих по логике полного агропромышленного цикла: от поля до инновационного продукта. В 2025 году объем производства продуктов питания в Северо-Казахстанской области составил 76,8 млрд тенге, а индекс физического объема дос­тиг 114,7%, что свидетельствует о стабильном росте.

В условиях глобальных вызовов, нестабильности рынков и меняющейся потребительской конъюнктуры именно такие инвестиционные проекты способны послужить опорой устойчивого развития. Северный Казахстан не просто выращивает хлеб и масло – он становится флагманом аграрных инноваций, превращая простое зерно в наукоемкий продукт, востребованный мировым сообществом.