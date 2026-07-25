Завершить уборку в срок

Ход жатвы рассмотрен на совещании в Министерстве сельского хозяйства под председательством главы ведомства Айдарбека Сапарова. Участниками предварительного подведения итогов стали руководители финансовых организаций, структурных подразделений МСХ, а также заместители областных акимов.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, по оперативным данным акиматов регионов, уборка озимых культур практически завершена. Средняя урожайность составила 19,1 центнера на круг. Намолочено 1,3 млн тонн зерна, в том числе 890,4 тыс. тонн пшеницы.

Параллельно продолжается уборка овоще-бахчевой продукции. На сегодняшний день собрано 339 тыс. тонн овощей и 140 тыс. тонн арбузов и дынь. По информации пресс-службы аграрного ведомства, 99% посевов зерновых и масличных культур в регионах находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В настоящее время министерством совместно с акима­тами областей и АО «НК «Прод­корпорация» проводится работа по подготовке элеваторных мощностей. По данным портала Qoldau.kz, загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 2,4 млн тонн, свободный объем хранения достигает 10,8 млн тонн, что позволяет обеспечить прием нового урожая без ограничений.

Что касается обеспечения удешевленным дизельным топ­ливом, то Минэнерго выделило на уборку урожая 401 тыс. тонн солярки. Отгружено 1,9 млн тонн минеральных удобрений.

Ход уборочной кампании, как отметил министр сельского хозяйства, находится на постоян­ном контроле центральных органов отраслевого управления, поскольку своевременно и качественно проведенная жатва напрямую влияет на экономическую устойчивость агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности республики.

По итогам совещания глава ведомства поручил акиматам обеспечить строгий контроль над своевременной поставкой горюче-смазочных материалов, готовностью сельскохозяйственной техники, зерносушильных комплексов, элеваторов и складских помещений, а также организовать мониторинг уборочных работ с оперативным решением возникающих вопросов.

– Второй год подряд по поручению Главы государства механизаторам оказывают беспрецедентные меры господдерж­ки для проведения весенне-полевых и уборочных работ. В рамках льготного кредитования выделено 750 миллиардов тенге, из которых на сегодняшний день освоено более 641 миллиарда. Раннее финансирование позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям своевременно подготовиться к посевной и уборочной. Сегодня наша ключевая задача – обеспечить качественное проведение уборки урожая и завершить ее в оптимальные сроки, – подчерк­нул Айдарбек Сапаров.

