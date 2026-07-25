ИИ сразится с саранчой

Первый проект направлен на совершенствование мониторинга и прогнозирования нашествий саранчи с использованием искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и цифровых технологий, что позволит осуществлять раннее предупреждение и своевременно защищать урожай.

Второй проект предусматривает развитие селекции и семеноводства для укрепления семенного суверенитета республики и снижения зависимости от импорта посадочного материала. Третий посвящен развитию углеродного земледелия и климатически оптимизированного сельского хозяйства. Инициатива направлена на создание системы мониторинга органического углерода в почвах и подготовку отечественных земледельцев к участию в углеродных рынках.

– Эти проекты, осуществляемые в том числе благодаря финансированию со стороны Правительства Казахстана, – результат совместного труда отечественных и международных экспертов. Партнерство с равным вкладом обеих сторон позволяет воплотить на практике инициативы, отвечающие реальным потребностям республики, – отметил в ходе выступления на вводном семинаре вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. – Наша республика на протяжении многих лет выстраивает конструктивное и содержательное сотрудничество с FAO – стратегическим союзником в вопросах обеспечения региональной и глобальной продовольственной безопасности.

Особо он отметил слаженную и профессиональную работу Бюро по связям и партнерству FAO в Астане.

– Именно благодаря высокому уровню доверия и оперативному взаимодействию экспертных групп удалось довес­ти ключевые документы программы партнерства до стадии практического воплощения. Данное направление сотрудничества пользуется поддержкой Главы нашего государства, который придает большое значение развитию партнерства с FAO и последовательно поддерживает его углубление, – отметил эксперт.

Стоит отметить, что программа парт­нерства «FAO – Казахстан» выступает долгосрочным механизмом партнерства между Правительством республики и FAO. В соответствии с ней предусмат­ривается ежегодное (в течение 10 лет) финансирование в размере не менее двух миллионов долларов проектов устойчивого развития сельского хозяйства, укрепления продовольственной безопасности и внедрения передовых международных технологий в аграрном секторе.

В октябре 2024 года казахстанской стороной был осуществлен первый взнос в Целевой фонд FAO. Это ознаменовало официальный запуск программы партнерства. На сегодня для реализации ее целей внесено более 5,6 млн долларов.

О том, как работает проект FAO по борьбе с саранчовыми вредителями, рассказал председатель правления ТОО «КазНИИ защиты и карантина растений им. Жазкена Жиембаева» Бахытжан Дюсембеков. По его словам, в Казахстане встречаются три наиболее опасных вида саранчи: азиатская, италь­янская и мароккская. Из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства на мониторинг, выявление мест ее обитания и обработку последних инсектицидами. В нынешнем году благодаря хорошей организации удалось не только удержать под контролем размножение и наступление крылатых вредителей, но и сэкономить до двух миллиардов бюджетных средств.

– В рамках проекта FAO нынче впервые использовались агродроны. Беспилотники, задействованные в труднодоступных для наземной опрыскивающей техники местах, отлично зарекомендовали себя. Как выяснилось, с помощью такого аппарата один оператор может обработать за рабочую смену до ста гектаров. Кроме того, воздушные помощники могут огибать на заданной высоте возвышенности и распылять инсектициды, что не под силу малой авиации, – сообщил Бахытжан Дюсембеков.

При реализации проекта по борьбе с саранчовыми будет активно использоваться ИИ. Первым этапом его применения станет погружение в историю – оцифровка и изучение архивных данных за 50–80 лет по крылатым вредителям. Цифровой формат получат сведения, включающие исторические температурные данные, ареалы распространения саранчи, проведенные обработки и многие другие показатели.

Следующим этапом станет суммирование всех данных, их привязка к биологии саранчовых и загрузка в программы ИИ. В результате система сможет очень быстро выдавать аналитику, в том чис­ле по динамике распространения, количеству и видам препаратов, необходимых для обработки мест обитания вредителей.

По мнению руководителя КазНИИ защиты и карантина растений, роль и вклад FAO в программу партнерства с Казахстаном, продвижение актуальных проектов в АПК республики нельзя переоценить. Продовольственная организация ООН привлекает для работы в нашей стране авторитетных международных экспертов, что дает возможность интегрировать и адаптировать лучшие стандарты и мировой опыт в отечественный агросектор.