Витаминный конвейер с пригородных полей

В одном из пригородных овощеводческих хозяйств довелось на днях побывать автору этих строк. Глазам предстали ухоженные, свободные от сорняков плантации, на которых работали сборщики овощей.

На краю участка близ оживленной автострады шла активная торговля зеленой продукцией. Подъезжали автомашины, люди закупали оптом – мешками, ящиками и пакетами – свежие огурцы, кабачки, другой овощной товар. Короче, работа кипела и в поле, и на торговой площадке.

Фермер-овощевод Самат Кубитаев рассказал, что в нынешней своей профессии он уже седьмой год. В этом сезоне взял в аренду 30 га земли. Из них под огурцы отдано 3,5 га, под кабачки и капусту обыч­ную – по два. Еще есть капуста брокколи и цветная, баклажаны, болгарский перец, помидоры. Замыкает перечень редкая для северных просторов респуб­лики увесис­тая полосатая ягода – арбуз.

Нынче старт овощных сборов и продаж пришелся на 15 июня. Открыли сезон огурцы и кабачки. К настоящему времени, за исключением томатов и бахчевых, созрели все имеющиеся на полях культуры. Они каждый день идут на продажу, и потому сейчас наступили, пожалуй, самые горячие деньки.

По словам фермера, безусловными фаворитами среди прочих культур выступают огурцы и помидоры. На них есть хороший спрос практически весь сезон. Горожане закупают их еще и для консервированных солений на зиму. Поэтому и посевных площадей под эти овощи отводится больше, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

– Сейчас все стремятся сбалансировать мясные блюда овощами, – говорит Самат Кубитаев. – В минувшие выходные, например, нами в розницу было продано порядка восьми тонн огурцов. Бывает, в одни руки по десять мешков отпускаем, в каждом – по 40 кило. В среднем ежедневно продаем населению, а к нам едут не только из Астаны, но и из Кокшетау, до двух тонн овощей.