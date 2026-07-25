Витаминный конвейер с пригородных полей

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Принято считать, что витаминной продукцией столицу почти круг­логодично обеспечивают дехкане из южных регионов республики, что, в общем-то, соответствует истине. Однако за последнее пятилетие близ главного города республики тоже появились плантации. Конечно, их масштаб не сравнить с размахом южных поставщиков, но и местные овощеводы вносят существенный вклад в развитие продовольственного пояса Астаны.

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В одном из пригородных овощеводческих хозяйств довелось на днях побывать автору этих строк. Глазам предстали ухоженные, свободные от сорняков плантации, на которых работали сборщики овощей.

На краю участка близ оживленной автострады шла активная торговля зеленой продукцией. Подъезжали автомашины, люди закупали оптом – мешками, ящиками и пакетами – свежие огурцы, кабачки, другой овощной товар. Короче, работа кипела и в поле, и на торговой площадке.

Фермер-овощевод Самат Кубитаев рассказал, что в нынешней своей профессии он уже седьмой год. В этом сезоне взял в аренду 30 га земли. Из них под огурцы отдано 3,5 га, под кабачки и капусту обыч­ную – по два. Еще есть капуста брокколи и цветная, баклажаны, болгарский перец, помидоры. Замыкает перечень редкая для северных просторов респуб­лики увесис­тая полосатая ягода – арбуз.

Нынче старт овощных сборов и продаж пришелся на 15 июня. Открыли сезон огурцы и кабачки. К настоящему времени, за исключением томатов и бахчевых, созрели все имеющиеся на полях культуры. Они каждый день идут на продажу, и потому сейчас наступили, пожалуй, самые горячие деньки.

По словам фермера, безусловными фаворитами среди прочих культур выступают огурцы и помидоры. На них есть хороший спрос практически весь сезон. Горожане закупают их еще и для консервированных солений на зиму. Поэтому и посевных площадей под эти овощи отводится больше, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

– Сейчас все стремятся сбалансировать мясные блюда овощами, – говорит Самат Кубитаев. – В минувшие выходные, например, нами в розницу было продано порядка восьми тонн огурцов. Бывает, в одни руки по десять мешков отпускаем, в каждом – по 40 кило. В среднем ежедневно продаем населению, а к нам едут не только из Астаны, но и из Кокшетау, до двух тонн овощей.

Кроме экологичности, овощи с местного поля еще и на порядок дешевле, чем в той же столице. К примеру, если кило брокколи в Астане стоит примерно 1 600 тенге, то в полевой палатке Кубитаева она обойдется в 600 тенге. Существенна ценовая разница и по огурцам, другим овощам. И это несмотря на большие риски и производственные затраты.

По словам фермера, в сентябре, когда еще сезон не завершен, ночью температура опускается до минус пяти градусов. В этих случаях все плантации укрываются агроволокном, служащим защитным покрывалом, чтобы сберечь урожай. Кстати, полив насаждений обеспечивает капельная система орошения. Основной расходный материал – капельные ленты, которых требуются многие километры.

Используются они только один сезон и обходятся в кругленькую сумму, исчисляемую миллионами. Среди многих рисков есть еще и риски града. Был сезон, когда он напрочь уничтожил часть посевов.

Нынешний предприимчивый фермер-­овощевод Самат Кубитаев, как выяснилось, до этого трудился в совершенно иной сфере. После окончания школы выучился в университете на юриста, но так вышло, что работа нашлась в ресторанном бизнесе. Причем на этой стезе тогда еще молодому парню удалось сделать достаточно успешную карьеру. Правда, не юридическую. Он поднялся до позиции шеф-повара ресторана. Более того, ему стали доверять готовить для очень высоких персон.

Однако грянула пандемия, и организации общественного питания были поставлены на большую паузу. Между тем за городом, в чистом поле жизнь не остановилась, да и маски не требовались, а крестьянская работа продолжалась. Тогда-то Самат и пошел трудиться овощеводом. Вначале просто рядовым рабочим у фермера с большим опытом, а затем уже возглавил собственное хозяйство.

По его признанию, повезло со второй половиной: супруга Айдана – био­технолог, получила образование в США. Поэтому сложился удачный семейный тандем в лице мужа-хозяйственника и жены, привлекающей в овощной бизнес технологическую науку.

К слову, окончание летнего сезона не означает у супругов свертывание всего бизнеса и терпеливое ожидание следующей весны. Зимой начинается консервирование выращенных овощей. До 10 тыс. банок отменных солений закатывают под герметические крышки Кубитаевы и их помощники.

#овощи #сельское хозяйство #урожай #Самат Кубитаев

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