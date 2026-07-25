Потребитель выбирает вкус и пользу

Бренд-комитет региональной палаты предпринимателей «Атамекен» определил финалистов проекта «Одно село – один продукт» (ОСОП), которые представят свою продукцию на республиканском уровне в Астане. Из 20 сельхозпроизводителей выбрано десять участников.

Улытауские предприниматели представили широкий ассортимент товаров: различные виды домашней колбасы, кумыс, саумал, курт, сыр, уникальные изделия ручной работы из натуральной шерсти, войлока и кожи, натуральный коллаген. Оценивалась продукция по нескольким критериям – натуральность состава, герметичность упаковки, уровень брендинга, привлекательность дизайна, а также соответствие санитарным требованиям.

В этом году в состав рабочей группы бренд-комитета вошли эксперты из Японии и Кыргызстана. Среди них – главный консультант и ведущий эксперт проекта «Одно село – один продукт» в Кыргызстане Акихиса Харагучи-сан, международный эксперт JICA Мияке Дзюндзи-сан и председатель кыргызского общественного объединения «ОСОП+1» Наргиза Эркинбаева.

– Участие международных экспертов позволило оценить представленную продукцию с учетом мирового опыта развития местных брендов, – отметила председатель РПП «Атамекен» Гульмира Каженова. – Проект «Одно село – один продукт» первыми претворили в жизнь в Японии. Полученные впечатляющие результаты взяли затем на вооружение не только в Казахстане, но и в других странах Центральной Азии. Эксперты ОСОП входят в состав бренд-комитетов нашей страны. Лучшие локальные производители могут получить их поддержку в дальнейшем развитии, в том числе при подготовке товаров к экспорту.

Действительно, идея проекта поддержки сельхозпроизводителей зародилась в прошлом веке в префектуре Оита (Япония). Успешный метод развития малых производств в дальнейшем был адаптирован и осуществлен в ряде других стран.

В основе идеи – использование местных ресурсов и вовлечение сельских жителей в бизнес. В рамках проекта представители ОСОП стремятся к тому, чтобы производители улучшали качество своей продукции, а также содействуют ее продвижению на рынке.

– Сегодня было представлено много интересной продукции, – отметил Акихиса Харагучи-сан. – Сложно выделить какую-то особенную для меня, потому что все изделия оригинальны, все локального происхождения. Улытаусцы представили в большом ассортименте молочную продукцию, каждая вкусна по-своему, но, чтобы быть конкурентоспособной, она должна иметь свою изюминку.

Акихиса Харагучи-сан, к примеру, похвалил вкус мороженого из кумыса. По его мнению, оно может иметь успех. Правда, на рынке сложилась определенная конкуренция – такой продукт уже производят в нескольких регионах страны. Поэтому следует сочетать сладкий продукт с разными добавками – с фруктами, например.

– Сегодняшние финалисты, несомненно, получат поддерж­ку РПП «Атамекен», гранты на расширение производства, – отметил ведущий эксперт проекта. – Как потребитель хотел бы отметить очень вкусный кумыс. Также сегодня обнаружил интересный продукт – животный коллаген. Этот натуральный продукт популярен во всем мире, для более широкого распространения я бы предложил его сублимировать.

До Улытау эксперты из Японии и Кыргызстана посетили 12 регионов, но это не означает, что в каждом из них был выбран претендент для дальнейшего сопровождения.

– Лично я занимаюсь поиском новых видов меда, – рассказал Акихиса Харагучи-сан. – В разных областях Казахстана открыл для себя по крайней мере четыре новых вида, которые неизвестны в международном пространстве. К примеру, жантаковый мед в Кызылординской области. И сам мед, и продукты пчеловодства впечатляющие.

Еще несколько видов меда производят в других странах Центральной Азии. Каждый из них еще не знаком потребителям стран Европы, Японии. И сейчас ОСОП помогает продвигать продукцию пчеловодов на экспорт.

За годы работы ОСОП наладил сотрудничество со многими сельскими производителями Центральной Азии. Участие в проекте открывает предпринимателям новые возможности для развития бизнеса, расширения рынков сбыта и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.