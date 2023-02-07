Готовят кадры

Республиканский проект стартовал под руководством областного департамента агентства по делам госслужбы и областного акимата. Сегодня в школе молодых госслужащих обучение проходят 12 человек, прошедших несколько этапов отбора, включая собеседование и подготовку эссе. В рамках встречи присягу торжественно приняли 10 молодых госслужащих региона.

Задача школы – привлечь талантливую, эрудированную и ответственную молодежь с лидерскими качествами в ряды госслужащих. Во время учебы будущие чиновники получат все необходимые навыки и знания для работы в государственных органах.

Насколько качественный кадровый резерв подготовят в новоиспеченной школе, покажет время. Однако стоит отметить, что действующая в Сатпаеве школа бизнеса, в которой азы предпринимательства изучают со школьной скамьи, уже доказала свою эффективность. Кроме прочего, в конце прошлого года на торжественной церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» акимат города был удостоен специальной премии по легкости ведения бизнеса в категории «Лучший район».