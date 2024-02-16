Говорить свободно и грамотно

Общество
11
Михаил Тё, Жамбылская область

С каждым годом растет число местных жителей, понимающих свой гражданский долг и повседневную необходимость в знании государственного языка.

фото автора

В районах и областном центре открыты бесплатные курсы для всех желающих, причем есть возможность обучаться как с нуля, так и при наличии определенной базы. С начала их запуска обучились уже десятки тысяч человек. Причем это люди разных национальностей, возрастов и профессий.

Среди новых слушателей одной из групп начального курса таразского Центра обучения языкам, который рассчитан на два месяца, – исполняющая обязанности руководителя общественного фонда «Центр медиации и права «Бітімгер-Ел» Марина Ким.

– По роду своей деятельности мне всегда хотелось разговаривать свободно и грамотно, – говорит женщина. – Раньше были языковые курсы, даже готова была платить за них, но мне по разным обстоятельствам никак не удавалось попасть туда. К тому же было сомнение, правильно ли там обучают. Наконец я созрела и решила исполнить свое давнее желание. Простые слова и фразы я знаю, но мне этого мало. Хочется овладеть литературным языком. Дело в том, что к нам за помощью обращаются люди, которые не знают русский язык. Именно тогда возникают сложности.

Марина Ким записалась на курсы и не пожалела. Ведь, по ее словам, учебный материал доводится на вполне доступном уровне. Педагог Индира Бекежанова очень внимательна к своим ученикам.

– Если мы что-то не понимаем, она объясняет нам заново, причем до тех пор, пока нам не станет ясно, – продолжает медиа­тор. – Здесь мы учимся правильно произносить специфические звуки, писать без ошибок, переводить тексты как с казахского на русский язык, так и обратно. При обучении упор сделан на разговорную речь, что мне очень импонирует. Весь урок идет на государственном языке, а в конце мы закрепляем пройденный материал, разговаривая друг с другом.

Примечательно, что это получается без особых затруднений, поскольку все слушатели открыты и доброжелательны. К тому же у них огромное желание научиться говорить и писать по-казахски.

– Мы решили заниматься в обеденный перерыв, так как у многих нет свободного времени, – говорит Марина Ким. – Бывает, что с опозданием, но спешим попасть на очередной урок, потому что понимаем важность обучения. Если кто-то по каким-либо причинам все-таки не смог посетить занятие, то обязательно отправляем друг другу ссылку на пройденную тему для самостоятельного ознакомления, а потом закреп­ляем знания на следующем уроке. Поэтому в любом случае охватываем всю учебную программу.

– Только за прошлый год курсы окончили 4 184 жамбылца. Большая часть из них – это военнослужащие, сотрудники силовых структур и других государственных органов, – проинформировала директор областного центра обучения языкам Гульхан Алимбекова. – В настоящее время среди требований для занятия должностей значится знание казахского языка на определенном уровне, именно поэтому потенциальные слушатели обращаются к нам. Зачастую это пограничники, работники финполиции, антикоррупцион­ной службы, прокуратуры. В этом году ожидаем приток казахскоязычных слушателей из Жамбылского отделения АО «Қазақстан темір жолы».

Прежде чем зачислить в ту или иную группу обучающихся, новичков тестируют и определяют их общий уровень знаний. В основном (почти 88%) слушатели языковых курсов – это люди других этносов. Львиную долю составили русские, дунгане, курды, турки и азербайджанцы. А еще отучились румын, ингуш, китаец, каракалпак, удмурт, еврей, грузин, алтайцы и балкарцы, поляки и белорусы. По роду деятельности в числе слушателей – госслужащие, работники образования, здравоохранения и культуры, студенты, религиоз­ные служители, предприниматели и другие.

Каждого из них на занятия привели свои личные мотивы и цели, но все они едины в одном – в огромном желании выучить государственный язык и стать ближе к тем, кто в свое время оказал помощь их отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, сосланным с родных мест и искавшим поддержку в абсолютно чужой стране, которая приютила, обогрела их и в конце концов стала их общим домом.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
От Турции до Казахстана
Образцовый приют для бездомных животных построил предприниматель в Петропавловске
Сельский мегаскворечник
Кризис идентичности
В Восточном Казахстане медали «Кеңес әскерінің ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл» вручили ветеранам службы по чрезвычайным ситуациям
Мечтать не вредно
Казахстан глазами американца в начале XX века
Когда никто не понимает
Вести с ледовых полей
Спасение от скуки и стресса
Садака
Спящая красавица
Талант и обаяние Айманова
Был, есть и останусь казахстанцем
Ответственность перед предками и потомками
Споет король шотландский
Истории любви
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
ЕНТ-2024: казахстанским абитуриентам рассказали о системе оценивания тестовых заданий
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из госфонда в Карагандинской области
Алматинского чиновника посадили под домашний арест
Казахстан и Армения реализуют ряд культурных проектов
Многодетная мама родила тройню в Алматинской области
Назначен глава холдинга «Байтерек»
Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время
В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Работать на земле дано не каждому
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция

Читайте также

Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
В Восточном Казахстане медали «Кеңес әскерінің ауғанстаннан…
Кризис идентичности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]