Говорить свободно и грамотно

В районах и областном центре открыты бесплатные курсы для всех желающих, причем есть возможность обучаться как с нуля, так и при наличии определенной базы. С начала их запуска обучились уже десятки тысяч человек. Причем это люди разных национальностей, возрастов и профессий.

Среди новых слушателей одной из групп начального курса таразского Центра обучения языкам, который рассчитан на два месяца, – исполняющая обязанности руководителя общественного фонда «Центр медиации и права «Бітімгер-Ел» Марина Ким.

– По роду своей деятельности мне всегда хотелось разговаривать свободно и грамотно, – говорит женщина. – Раньше были языковые курсы, даже готова была платить за них, но мне по разным обстоятельствам никак не удавалось попасть туда. К тому же было сомнение, правильно ли там обучают. Наконец я созрела и решила исполнить свое давнее желание. Простые слова и фразы я знаю, но мне этого мало. Хочется овладеть литературным языком. Дело в том, что к нам за помощью обращаются люди, которые не знают русский язык. Именно тогда возникают сложности.

Марина Ким записалась на курсы и не пожалела. Ведь, по ее словам, учебный материал доводится на вполне доступном уровне. Педагог Индира Бекежанова очень внимательна к своим ученикам.

– Если мы что-то не понимаем, она объясняет нам заново, причем до тех пор, пока нам не станет ясно, – продолжает медиа­тор. – Здесь мы учимся правильно произносить специфические звуки, писать без ошибок, переводить тексты как с казахского на русский язык, так и обратно. При обучении упор сделан на разговорную речь, что мне очень импонирует. Весь урок идет на государственном языке, а в конце мы закрепляем пройденный материал, разговаривая друг с другом.

Примечательно, что это получается без особых затруднений, поскольку все слушатели открыты и доброжелательны. К тому же у них огромное желание научиться говорить и писать по-казахски.

– Мы решили заниматься в обеденный перерыв, так как у многих нет свободного времени, – говорит Марина Ким. – Бывает, что с опозданием, но спешим попасть на очередной урок, потому что понимаем важность обучения. Если кто-то по каким-либо причинам все-таки не смог посетить занятие, то обязательно отправляем друг другу ссылку на пройденную тему для самостоятельного ознакомления, а потом закреп­ляем знания на следующем уроке. Поэтому в любом случае охватываем всю учебную программу.

– Только за прошлый год курсы окончили 4 184 жамбылца. Большая часть из них – это военнослужащие, сотрудники силовых структур и других государственных органов, – проинформировала директор областного центра обучения языкам Гульхан Алимбекова. – В настоящее время среди требований для занятия должностей значится знание казахского языка на определенном уровне, именно поэтому потенциальные слушатели обращаются к нам. Зачастую это пограничники, работники финполиции, антикоррупцион­ной службы, прокуратуры. В этом году ожидаем приток казахскоязычных слушателей из Жамбылского отделения АО «Қазақстан темір жолы».

Прежде чем зачислить в ту или иную группу обучающихся, новичков тестируют и определяют их общий уровень знаний. В основном (почти 88%) слушатели языковых курсов – это люди других этносов. Львиную долю составили русские, дунгане, курды, турки и азербайджанцы. А еще отучились румын, ингуш, китаец, каракалпак, удмурт, еврей, грузин, алтайцы и балкарцы, поляки и белорусы. По роду деятельности в числе слушателей – госслужащие, работники образования, здравоохранения и культуры, студенты, религиоз­ные служители, предприниматели и другие.

Каждого из них на занятия привели свои личные мотивы и цели, но все они едины в одном – в огромном желании выучить государственный язык и стать ближе к тем, кто в свое время оказал помощь их отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, сосланным с родных мест и искавшим поддержку в абсолютно чужой стране, которая приютила, обогрела их и в конце концов стала их общим домом.