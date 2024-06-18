Гранд-финал прошел в Шымкенте

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Любовь Доброта

Впервые финальный матч казахстанского социального проекта Super bol состоялся на Центральном стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова.

фото пресс-службы горакимата

В этом году необычный проект расширил географию. Благодаря своей масштабности и уникальности он повысил интерес отечественной и зарубежной аудитории к нашей стране и ее футболу. На финальный матч специально приехали скауты из Европы и Азии, а также из клубов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Здесь были и почетные гости, среди которых суперзвезда мирового футбола француз Флоран Малуда, игравший за английский «Челси», а также бывший игрок французского ПСЖ и сборной Сенегала Халилу Фадига.

В основе социально-спортивного проекта Super Bol лежит повышение интереса к занятиям спортом и участию в соревнованиях разного уровня. И приезд в город легендарных футболис­тов – лучшая мотивация для детей, подростков и молодежи, которые мечтают стать похожими на своих кумиров.

Аким города Габит Сыздыкбеков под аплодисменты любителей футбола вручил специальные призы Флорану Малуде и Халилу Фадиге. Бурными овация­ми стадион встречал еще одного известного футболис­та – уроженца города Евстафия Пехлеваниди. Свою карьеру футболиста он начал в команде «Металлург» (Чимкент) в 1977 году. В 1979-м забил за команду 28 голов и уже в следующем сезоне перешел в алматинский «Кайрат», за который играл в 1980–1989 годах. В конце сезона 1989 года вернулся в чимкентский «Мелиоратор». 3 сентября 1986 года забил самый быстрый гол в истории чемпионата СССР. Это произошло на 10-й секунде встречи между «Кайратом» и киевским «Динамо».

В 1983 году футболист заключил контракт с греческим «Олимпиакосом». Об этом стало известно в советском посольстве, и Пехлеваниди стал невыездным. На постоянное место жительства в Грецию он все-таки уехал, но это стало возможным в 1990-м. Три года он играл за команду «Левадиакос».

Всего футболист провел 226 матчей и забил 69 голов в Высшей лиге чемпионата СССР. Лучший бомбардир «Кайрата» отличался взрывной скоростью и сильным ударом. Тысячи мальчишек хотели быть похожими на своего кумира и благодаря ему пришли на стадион «Металлург», чтобы тоже играть в футбол.

Земляки помнят и чтят Евстафия Алкивиадовича. На состоявшейся на днях сессии Шымкентского городского маслихата ему присвоено звание «Почетный гражданин города Шымкента». Он специально приехал сюда из Греции, чтобы принять участие в торжественной церемонии, посвященной вручению почетных званий группе жителей и уроженцев мегаполиса.

В числе тех, кто внес значительный вклад в развитие и процветание города, значится и фамилия еще одного уроженца Шымкента – известного режиссера, лауреата премии «Ника» и Каннского кинофестиваля Сергея Дворцевого. Сегодня он москвич, но частый гость в родном городе, где по-прежнему живут его родители и близкие. Да и многие свои фильмы режиссер снимает в Казахстане и о Казахстане. К слову, сейчас он работает над новым меж­дународным кинопроектом: историко-приключенческой драмой о том, как создавался знаменитый тайказан – одна из главных реликвий мавзолея Ходжи ­Ахмета Ясауи.

#Шымкент #гранд-финал #Super bol

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