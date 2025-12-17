Кроме того, для граждан Лаоса и Сьерра-Леоне, которые раньше попадали под частичные ограничения, также был полностью ограничен въезд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Президент США добавляет полные ограничения и ограничения на въезд в пять других стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия», — говорится в сообщении, которое 16 декабря опубликовали на сайте Белого дома.

При этом американская сторона сняла запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркменистана. Однако приостановка выдачи иммиграционных виз сохраняется.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 4 декабря сообщила, что администрация Трампа расширяет список государств, которые подпадают под миграционный запрет. По ее словам, теперь в нем более 30 стран.