Гражданина Китая сняли с рейса за плевок в аэропорту Алматы

Также его оштрафовали на 5 МРП

Фото: polisia.kz

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержан пассажир, вылетающий рейсом «Алматы – Шымкент», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе проверки установлен 34-летний гражданин КНР, который в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте, тем самым, проявляя неуважение к окружающим и загрязняя место общего пользования.

Правонарушитель привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП (19 660 тенге), а также был снят с рейса.

С начала года департаментом полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений к ответственности привлечено 5 249 правонарушителей, в том числе за загрязнение мест общего пользования - 499, отметили в МВД.