Верховный суд США встал на сторону президента в делах о праве на гражданство по рождению, ограничив право блокировать указ Дональда Трампа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Верховный суд США встал на сторону американского президента Дональда Трампа в делах о праве на гражданство по рождению, ограничив возможности судей более низших инстанций препятствовать политике главы Белого дома в масштабах страны.

Консервативная судья Эми Кони Барретт в Вашингтоне вынесла соответствующее постановление в пятницу, 27 июня.

В итоге Верховный суд консервативным большинством в шесть голосов против трех постановил, что своими действиями нижестоящие суды "вероятно, превысили полномочия, предоставленные Конгрессом федеральным судам", сообщило агентство AFP.

Таким образом ограничено право судов низшей инстанции блокировать указ Трампа, запрещающий предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов. Эти судам предписано пересмотреть свои вердикты. В постановлении также не рассматривается вопрос о законности этой политики Трампа, уточнило агентство Reuters.

Дональд Трамп лично назначил Барретт на этот пост в свой первый срок. Глава Белого дома поблагодарил ее и заявил, что Верховный суд положил конец "злоупотреблению властью" со стороны "радикальных левых судей". "Верховный суд одержал монументальную победу в защиту Конституции, разделения властей и верховенства закона", - заявил Трамп.

Глава Белого дома подписал Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения после инаугурации 20 января.