Грубые нарушения санитарных правил выявили в детсаду ВКО

Прокуратура района Самар выявила нарушения в обращении с опасными материалами в детском саду «Дәншік», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки установлено, что 22 ртутьсодержащие люминесцентные лампы хранились в доступном для детей месте, что создавало прямую угрозу для жизни и здоровья воспитанников.

Эти лампы содержат от трех до пяти миллиграммов ртути, и их неправильное хранение может привести к серьёзным последствиям, отметили в прокуратуре.

«Несмотря на существующие требования, администрация детского сада не приняла мер по утилизации этих опасных предметов. На основании акта надзорной проверки прокуратура района инициировала меры по заключению договора со специализированной организацией для вывоза и утилизации опасных материалов», – сообщили в надзорном органе.

Виновных, в том числе руководителя детского сада, привлекли к дисциплинарной ответственности.