В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В частности, 4 ученых были награждены орденом «Парасат», 15 – орденом «Құрмет».
Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 6 граждан. Двум ученым присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері».
За большие достижения в области науки орденом «Парасат» наградили:
- Есимбекову Минуру Ахметовну – заведующего лабораторией ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» Министерства сельского хозяйства;
- Жантаева Жумабека Шабденамовича – главного научного сотрудника ТОО «Институт ионосферы» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
- Кошкарова Серикбая – профессора НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» Министерства науки и высшего образования;
- Яшкова Владимира Александровича – ассоциированного профессора НАО «Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева» Министерства науки и высшего образования;
Орденом «Құрмет»:
- Адылханова Тасболата Алпысбесовича – главного консультанта ТОО «Национальный научный онкологический центр» Министерства здравоохранения
- Баймуканова Миргалия Тулеугалиевича – директора учреждения «Институт гидробиологии и экологии»
- Билялова Дархана Нурлановича – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
- Витковскую Ирину Сергеевну – ведущего научного сотрудника АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
- Демченко Георгия Анатольевича – заведующего лабораторией РГП «Институт генетики и физиологии» Министерства науки и высшего образования
- Ершебулова Закира Джапаровича – директора ТОО «OtarBioPharm» Министерства здравоохранения
- Какимжанову Алмагуль Апсаламовну – заведующего лабораторией ТОО «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения
- Калтаева Айдархана – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
- Крупу Елену Григорьевну – главного научного сотрудника РГП «Институт зоологии» Министерства науки и высшего образования
- Күзембайұлы Аманжол – профессора НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы» Министерства науки и высшего образования
- Серикканова Абая Сериккановича – вице-президента высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
- Скакова Мажына Канапиновича – главного научного сотрудника РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики
- Сурагана Дурвудхана – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
- Токбергенова Исмаила Тасанбиевича – главного ученого секретаря высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
- Туруспекова Ерлана Кенесбековича – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования;
Медалью «Ерен еңбегі үшін»:
- Ахажанову Индиру Алибаевну – младшего научного сотрудника ТОО «OtarBioPharm» Министерства здравоохранения
- Еспембетова Болата Аманбаевича – заведующего лабораторией ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
- Кабылдина Космана Маратовича – оператора хлораторной станции ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
- Кондыбаеву Аиду Муратовну – доктора PhD НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова» Министерства здравоохранения
- Сарсенбекұлы Бауыржан – ассоциированного профессора АО «Казахстанско-Британский технический университет»
- Шустова Александра Вячеславовича – заведующего лабораторией ТОО «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения;
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено:
- Бакенову Жумабаю Бекболатовичу – академику высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
- Жумабаеву Бейбиту Тенеловичу – главному научному сотруднику ТОО «Институт ионосферы» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.