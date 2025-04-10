Группу ученых отметили в РК госнаградами

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В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, 4 ученых были награждены орденом «Парасат», 15 – орденом «Құрмет».

Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 6 граждан. Двум ученым присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері».

За большие достижения в области науки орденом «Парасат» наградили:

  • Есимбекову Минуру Ахметовну – заведующего лабораторией ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» Министерства сельского хозяйства;
  • Жантаева Жумабека Шабденамовича – главного научного сотрудника ТОО «Институт ионосферы» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
  • Кошкарова Серикбая – профессора НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» Министерства науки и высшего образования;
  • Яшкова Владимира Александровича – ассоциированного профессора НАО «Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева» Министерства науки и высшего образования;

Орденом «Құрмет»:

  • Адылханова Тасболата Алпысбесовича – главного консультанта ТОО «Национальный научный онкологический центр» Министерства здравоохранения
  • Баймуканова Миргалия Тулеугалиевича – директора учреждения «Институт гидробиологии и экологии»
  • Билялова Дархана Нурлановича –  академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
  • Витковскую Ирину Сергеевну – ведущего научного сотрудника АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
  • Демченко Георгия Анатольевича – заведующего лабораторией РГП «Институт генетики и физиологии» Министерства науки и высшего образования
  • Ершебулова Закира Джапаровича – директора ТОО «OtarBioPharm» Министерства здравоохранения
  • Какимжанову Алмагуль Апсаламовну – заведующего лабораторией ТОО «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения
  • Калтаева Айдархана  – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
  • Крупу Елену Григорьевну – главного научного сотрудника РГП «Институт зоологии» Министерства науки и высшего образования
  • Күзембайұлы Аманжол – профессора НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы» Министерства науки и высшего образования
  • Серикканова Абая Сериккановича – вице-президента высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
  • Скакова Мажына Канапиновича – главного научного сотрудника РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики
  • Сурагана Дурвудхана – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
  • Токбергенова Исмаила Тасанбиевича – главного ученого секретаря высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования 
  • Туруспекова Ерлана Кенесбековича – академика высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования;

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

  • Ахажанову Индиру Алибаевну – младшего научного сотрудника ТОО «OtarBioPharm» Министерства здравоохранения 
  • Еспембетова Болата Аманбаевича – заведующего лабораторией ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
  • Кабылдина Космана Маратовича – оператора хлораторной станции ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
  • Кондыбаеву Аиду Муратовну – доктора PhD НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова» Министерства здравоохранения
  • Сарсенбекұлы Бауыржан – ассоциированного профессора АО «Казахстанско-Британский технический университет»
  • Шустова Александра Вячеславовича – заведующего лабораторией ТОО «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения;

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено:

  • Бакенову Жумабаю Бекболатовичу – академику высшей научной организации «Национальная академия наук» при Президенте Республики Казахстан» Министерства науки и высшего образования
  • Жумабаеву Бейбиту Тенеловичу – главному научному сотруднику ТОО «Институт ионосферы» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
#президент #ученые #Акорда

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