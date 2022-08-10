Грязная история

Коммунальщики Актау не справляются с вывозом мусора.

Полтора дня компания по вывозу бытовых отходов не приступала к работе. За это время контейнеры перед домами горожан переполнились остатками пищи и другими отходами человеческой жизнедеятельности.

Как выяснилось, причин для сбоя в работе было сразу несколько. Одна из них – изношенность техники. По словам руководства компании, они регулярно сталкиваются с поломками. Оборудование старое, запчасти на него в цене растут, а вот тарифы меняться не спешат.

«Ежедневно 6–7 единиц техники встает на ремонт. Работая по старому тарифу, мы находимся в убытке. Автозапчасти заказываем извне, это обходится дороже в 3–4 раза», – рассказал директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов.

Помимо сломанной техники, перебои были связаны с нежеланием руководства полигона принимать мусоровозы компании ТОО «Caspiy Operating». Там убеждены, что за каждую привезенную машину фирма должна платить деньги за захоронение. Адилет Пиримкулов с подобным требованием не согласен. В небольшой тариф по вывозу включены расходы на обслуживание контейнеров, техники и заработную плату работникам. Ни на какие захоронения акимат деньги не выделяет. Выплачивать порядка 5 млн тенге ежемесячно из своих «кровных» ТОО «Caspiy Operating» не в состоянии.

«У нас возникает недопонимание с руководством полигона. Они требуют деньги за весь привезенный объем мусора. Там считают, что мы им должны по тарифу за захоронение. Якобы мы должны собирать деньги с населения и платить им. Но мы этого делать не обязаны. Тем более что прецедент уже был. Я не хочу, чтобы потом ко мне опять пришли из Антимонопольного комитета, начали проверять и наказали штрафом за то, что я чьи-то деньги собирал по незаконному тарифу. Полигон вправе сам объявить публичный договор, открыть кассы, нести расходы по билингу, по бухгалтерии, по распечатке и разноске квитанций. Но им не хочется связываться с населением, а от нас требуют», – сказал директор ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов.

Сегодня вывоз мусора возобновился, все машины выехали в рейс. Однако говорить о полной наладке ситуации пока рано, говорят коммунальщики. Сейчас акиматом рассчитываются тарифы, которые позволят своевременно следить за техникой и привлекать сотрудников для работы. А также разрабатывается «улучшенная» система обслуживания. Это, уверены чиновники, позволит в корне изменить имеющееся положение дел.