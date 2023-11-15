ГСМ, газ, отопительный сезон: Токаев дал поручения главе Минэнерго

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

В ходе встречи Алмасадам Саткалиев сообщил, что за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – 11,2 млн тонн, добыча газа – 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии – 93,5 млрд кВт ч, добыча урана – 15,35 тыс. тонн.

Президенту было доложено о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года.

Главе государства также была представлена информация о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона. В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тыс. тонн мазута.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах ведомства по дальнейшей газификации страны.

По итогам встречи президент поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.

#Токаев #президент #Саткалиев #Минэнерго #энергетика

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