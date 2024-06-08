«Гульдер» цветет как прежде!

Творческий коллектив, который называют жемчужиной казахского искусства, был создан в 1969 году. Вернее, тогда прошла его презентация, а вот формировать ансамбль народная артистка КазССР Гульжихан Галиева начала годом раньше. Время, надо сказать, располагало к творчеству: полным ходом шло развитие эстрады, и молодежные коллективы быстро становились любимцами публики.

Ансамблю «Гульдер» была уготована счастливая судьба. Наряду с ансамблями «Верасы», «Сябры», «Дос-Мукасан», «Ялла», «Самоцветы», «Веселые ребята» он стал одним из символов советского эстрадного искусства. Тепло встречали наших соотечественников во всех городах СССР. Москвичам, к примеру, надолго запомнился поистине легендарный «Танец с домбрами», который артистки ансамбля презентовали им в 1970 году. Отрывок из их выступления, к слову, запечатлен на кадрах одного из выпусков киножурнала «Новости дня», демонстрировавшегося во всех кинотеатрах страны перед началом сеансов.

Не был обделен ансамбль и международным признанием. Достаточно просто взглянуть на имена артистов, чтобы понять, почему им так рукоплескали зрители Бельгии и Малайзии, Германии и Кубы. Роза Рымбаева, Сара Тыныштыгулова, Капаш Кулышева, Айжан Нурмагамбетова, Макпал Жунусова, Нагима Ескалиева, Майра Нуркенова, Женис Искакова – для каждой из них «Гульдер» был особой страницей в биографии.

Первого марта прошлого года легендарный ансамбль пережил второе рождение. В тот день на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоялся грандиозный концерт, представивший зрителям новый состав танцевальной и инструментальной групп «Гульдер».

С чем же ансамбль подошел к своему 55-летию? Об этом рассказала его главный балетмейс­тер Анвара Садыкова.

– Новый состав ансамбля «Гульдер» возобновил работу в 2022-м. Год спустя мы презентовались. И вот уже второй сезон активно работаем, создаем новую программу. Но генеральной линией для нас остается сохранение наследия ансамбля, – отметила она.

Почувствовать легкий нап­лыв ностальгии гости могли уже в фойе Национального воен­но-патриотического центра Вооруженных сил, где были выставлены костюмы артистов ансамбля, в которых они покорили советскую и мировую эстраду. Рядом демонст­рировались кадры былых выступлений, и многие узнавали лица любимых артис­тов. Отдельный стенд заняли многочисленные дипломы, свидетельствующие о значительных профессиональных достижениях коллектива. Уже в самом оформлении организаторы концерта хотели подчеркнуть «времен связующую нить» и напомнить зрителям о славном пути и не менее славных традициях ансамбля.

В чем же творческая специфика «Гульдер»? Раньше коллективы подобного рода называли смешанными ансамблями, чтобы одним понятием объединить инструментальный бэнд, балетную труппу и артистов эстрады. Именно на этих «трех китах» держится и ныне ансамбль. Держится очень достойно, в чем убедил зрителей прошедший концерт.

Составляя его программу, организаторы явно взяли прицел на репрезентацию публике давно известных и полюбившихся номеров. Кстати, репрезентация тем и отличается от простого воспроизведения, что обязательно предполагает творческое переосмысление – как формальное, так и содержательное. При этом важно не перейти ту грань, где заканчивается новаторство и начинается «подгонка» композиции под современные тренды. Здесь стоит отметить высокий уровень профессионализма хореографов и аранжировщиков, сумевших вдохнуть в номера новую жизнь и при этом сохранить самое главное – душу «Гульдер», которую невозможно представить в отрыве от многовековых традиций казахского искусства.

Так, хорошо знакомая зрителям постановка «Қорқыт» стала напоминать настоящую огненную феерию. Настоящий огонь, конечно, никто не разводил, но на выразительность номера уж очень удачно сыграло освещение, подчеркнувшее грацию и пластику артистов. Выходило так, будто они двигаются окруженные если не языками пламени, то как минимум лучами красного раскаленного солнца. И словно в противовес этому палящему зною – композиция «Көңіл толқыны». Оправдывая свое название, она рисовала в воображении зрителей картину погружающегося в сон казахского аула, рядом с которым несет свои воды река – наверняка строптивая днем, но тихая, звонкая и мелодичная ночью.

Большой удачей ансамбля стал впервые исполненный «Китайский танец», при подготовке которого постановщиками были тщательно изучены особенности восточного танцевального искусства. Впрочем, «ветераны» эстрады – проверенные временем песни – тоже не остались в стороне, еще раз доказав, что и сегодня равных им найти трудно. Зрители пришли в восторг, едва только услышали первые ноты песни «16 қыз», которую все мы хорошо знаем в исполнении ансамбля «Дос-Мукасан». Бурные аплодисменты не стихали очень долго.

К слову, выдержать столь ответственный экзамен, каким является юбилейный концерт, ансамблю «Гульдер» помог­ли звезды «Казахконцерта» им. Розы Баглановой. На сцене выступили известный домбрист, лауреат молодежной премии «Дарын» Ардак Елеусиз, лауреа­ты республиканских и международных конкурсов Салтанат Мендыгалиева и Дидар Абдухалык, а также победитель международного фестиваля «Славянский базар» 2019 года Адильхан Макин.

Прошедший концерт стал своеобразным отчетом ансамб­ля о достигнутых успехах. Благодаря артистам зрители смог­ли совершить увлекательную экскурсию в прошлое, когда на небосклоне отечественной культуры еще только-только зажигалась звездочка «Гульдер», и затем перенестись обратно в наши дни. Ансамбль бережно хранит традиции и творчески преображает их. В этом секрет его прошлых побед и залог будущих свершений.