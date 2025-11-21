Гуманист, мыслитель, демократ

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде состоялась меж­дународная научно-теоретическая конференция «Мұстафа Шоқай мұраларын зерттеудің өзекті мәселелері: тарих, таным және тағылым»

фото Акерке Кенжебека

Мероприятие в рамках празднования 135-летия известного общественного деятеля, одного из лидеров движения «Алаш» прошло при поддержке акимата области и Кызылординского университета им. Коркыта-ата.

В работе пленарных и секцион­ных заседаний приняли участие известные ученые, историки, филологи, культурологи и архив­ные исследователи из Турции, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

Открывая форум, заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет отметил:

– Мустафа Шокай остался в истории как один из первых политиков, кто открыто ставил вопрос о национальном будущем Центральной Азии. Юрист по образованию и публицист по призванию, он стал символом борьбы за права и свободу тюркских народов. Его имя связано с Туркестанской автономией, эмигрантской журналистикой и непримиримым отказом поступиться убеждениями даже перед лицом смертельной угрозы. Его жизненный путь тесно переплетается с судьбой казахского народа, стремившегося к независимости. Сегодняшняя конференция – возможность осмыслить важные события прошлого и продолжить исследование наследия Мустафы Шокая.

В своих докладах ученые и эксперты рассказали о жизненном пути Шокая, его политической и общественной деятельности, публицистических и просветительских трудах, актуальности его идей в современную эпоху.

В частности, профессор турецкого Университета изящных искусств имени Мимара Синана, доктор исторических наук Абдиуакап Кара провел идеологические и политические параллели между представителями движения «Алаш» и деятельностью Шокая, оценив их общее стремление к единству тюркского мира, защите национальных интересов и обретению суверенитета.

Заведующая отделом Института истории и этнологии Национальной академии наук Азербайджана доктор исторических наук Гюллю Йологлу рассказала о сотрудничестве Шокая с лидерами азербайджанского национально-освободительного движения.

В онлайн-режиме к конференции присоединился почетный профессор Мичиганского университета (США), доктор филологических наук Тимур Кожаулы. В своем выступлении он отметил идейную преемственность двух выдающихся джадидистов – Усмана Ходжи и Мустафы Шокая, подчеркнув их влияние на формирование политической мысли в тюркском мире.

О духовном и интеллектуальном наследии Шокая рассказали доктор исторических наук главный научный сотрудник Института истории Академии наук Узбекистана Кахрамон Раджабов, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Касымхан Бегманов, глава Исламского научно-исследовательского института при ДУМК Тореали Кыдыр, научный руководитель научно-исследовательского цент­ра «Мұстафа Шоқайтану» доктор политических наук, профессор Абдижалел Бакир и другие.

Также были обсуждены предложения о сохранении и популяризации наследия Шокая – о создании открытой цифровой платформы Mustafashokay.kz, открытии Аллеи «Алаш» на левобережье Сырдарьи в Кызылорде, проведении традиционных молодежных конкурсов, дебатов и олимпиад, учреждении образовательного гранта и стипендии имени Шокая в местном университете и другие. Также было предложено издать и распространить международный сборник научных трудов, посвященный 135-летию Мустафы Шокая.

В рамках мероприятия состоя­лась презентация 5-томного собрания сочинений доктора филологических наук Гарифоллы Анеса, который внес значительный вклад в поиск, исследование и публикацию наследия деятелей «Алаша» и Мустафы Шокая.

Участники конференции также посетили спектакль «Мустафа Шокай» в областном Казахском академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова.

