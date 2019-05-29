Гуманный суд

Несмотря на нарушения ПДД, женщину освободили от ответственности.

История с женщиной, нарушившей Правила дорожного движения, произошла в Атырау в начале мая. Будучи за рулем автомашины марки Hyundai Accent, жительница города спускалась с автомобильного моста и совершила разворот с пересечением двойной сплошной полосы, выехав на проезжую часть, предназначенную для встречного движения.

На нарушительницу составили протокол, и в суде она не отрицала своей вины, объяснив, что была вынуждена так поступить. В этот день в детском садике у ее сына поднялась высокая температура, и она спешила отвезти ребенка в больницу, так как при сильном жаре у него начинаются судороги.

Стоит отметить, что за данное нарушение ПДД (ч. 3 ст. 596) Административным кодексом предусмотрено лишение водительских прав на полгода. Однако суд постановил освободить водителя от ответственности и прекратил административное дело в связи с тем, что нарушение имело место вследствие крайней необходимости.

Напомним, что аналогичный случай произошел два года назад. Тогда водитель вез в роддом свою супругу и по понятным причинам очень торопился…