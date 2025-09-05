Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками

Сегодня в Казахстане отмечают День языков народа. Этот праздник символизирует дружбу и единство народов, а также богатство языков. Ярким примером этих ценностей стал рядовой Владимир Копылов, проходящий службу в воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК. Он свободно владеет пятью тюркскими языками, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Несмотря на то, что Владимир по национальности русский, он не только прекрасно говорит на казахском, но и свободно общается на узбекском, кыргызском, уйгурском и татарском языках. В ряды Национальной гвардии его призвали из Шымкента, а интерес к изучению языков появился у него с детства.

«Моя мечта – говорить на всех тюркских языках и укреплять дружбу между народами», – признается гвардеец.

Более того, Владимир освоил и редкие тюркские языки – карачаевский, каракалпакский и ногайский.

Знание языков помогает ему и в службе. Во время патрулирования улиц Алматы он без труда находит общий язык с представителями разных национальностей. Казаху – на казахском, узбеку – на узбекском, уйгурскому собеседнику – на уйгурском языке. Сослуживцы не скрывают восхищения, наблюдая за тем, как он с легкостью переключается с одного языка на другой.

Владимир выделяется не только знанием языков, но и творческими способностями. Он один из самых активных и дисциплинированных солдат роты. Если сослуживцам нужен парикмахер – они идут к нему: Владимир настоящий мастер своего дела.

Кроме того, он – мобилограф. Каждый день он снимает кадры из армейской жизни, фиксирует интересные моменты и помогает формировать имидж воинской части в социальных сетях.

