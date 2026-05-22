Наш ресурс и преимущество

Статьи,Қазақ тілі
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Государственный язык – это не просто средство общения, а важнейшая часть общественной и культурной жизни. Однако за официальными формулировками стоят судьбы конкретных людей, для которых знание казахского стало не обязанностью, а естественной потребностью. История Андрея Гридасова – именно об этом.

фото из архива Андрея Гридасова

Он родился в поселке Ильича, переименованном в Атакент, Мактааральского района. Его отец работал водителем, мать занималась домом. Ни родители, ни близкие родственники казахским языком не владели.

Казалось бы, предпосылок для свободного владения государственным языком у него не было. Но решающую роль сыграло окружение. Детский сад, двор, улица – это была живая многоязычная среда, где казахская речь звучала естественно и постоянно. Именно там, в повседневном общении со сверстниками, язык стал час­тью жизни.

– Я даже не помню, как именно выучил его, – признается Андрей Гридасов. – Просто с детства разговаривал. Конечно, мне повезло, что родители определили в казахский детский сад.

Уже к школе мальчишка мог не только понимать, но и говорить: считать, рассказывать стихи, петь песни. При этом учиться он пошел в русскую школу. И здесь проявилась важная деталь: среди нескольких русскоязычных учеников класса только он свободно владел казахским.

Это не было результатом усиленной подготовки или дополнительных занятий – скорее следствием того, что язык стал для него живым инструментом общения, а не только учебной дисциплиной.

Тем не менее и школа сыграла свою роль. Учителя обращали внимание на его способности, поддерживали интерес к языку, требовали знаний. Уже тогда казахский становился неотъемлемой частью образовательного процесса, и Андрей без труда справлялся с этими требованиями.

После окончания школы он поступил в Казахский экономический университет им. Т. Рыс­кулова. Несмотря на обу­чение на русском отделении, курс казахского языка был обязательным.

Этот экзамен стал для него скорее формальностью: он справился с заданием буквально за несколько минут – без подготовки, исключительно благодаря практике и повседневному опыту. Вытянул билет – и сразу пошел отвечать.

Но, пожалуй, по-настоящему значение языка раскрылось поз­же – уже в профессиональной жизни. Сегодня Андрей работает на урановом руднике месторождения Инкай, в многонацио­нальном коллективе. Коллеги родом из разных регио­нов страны, однако основным языком общения стал казахский. Это язык инструкций, обсуждений, повседневного взаимодействия на вахте.

И хотя формально знание казахского языка не всегда является обязательным условием при трудоустройстве, в реальности оно становится важным преимуществом. Оно помогает быст­рее адаптироваться, наладить контакт с коллегами, чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

– Знание языка заметно облегчает жизнь, делает ее более активной и разносторонней, – говорит Андрей Гридасов.

Интересно, что благодаря раннему погружению в языковую среду Андрей без труда понимает и другие тюркские языки – узбекский, турецкий, частично азербайджанский. Это еще раз доказывает – язык открывает дополнительные горизонты и расширяет культурные границы.

В его семье языковая тема тоже занимает важное место. Несмотря на то что в повседневной жизни чаще звучит русский, казахский язык присутствует в общении. Дети изучают его с раннего возраста, а старшая дочь уже свободно говорит.

Для Андрея это принципиально: он убежден, что в Казахстане каждый должен владеть государственным языком хотя бы на базовом уровне.

– Это нормально – знать язык страны, в которой живешь, – отмечает мой собеседник. – Это не вопрос обязательства, это воп­рос уважения и возможностей.

Его жизненный путь показывает: язык – это не всегда результат строгой дисциплины и заучивания. Гораздо чаще он приходит через среду, людей, повседневное общение. И именно такой путь оказывается самым прочным.

Сегодня, когда в стране последовательно расширяется сфера применения казахского языка, подобные истории приобретают особую значимость. Они демонстрируют, что владение языком – это не барьер, а ресурс, не сложность, а преимущество.

Для молодого поколения это особенно актуально. Освоение языка с ранних лет влияет не только на уровень коммуникации, но и на мировоззрение, формирует открытость, способность к диалогу, уважение к культуре и традициям.

История Андрея Гридасова – это не просто рассказ о человеке, выучившем казахский язык. Это пример того, как язык становится частью тебя как личности, ключом к профессиональному успеху.

И возможно, именно такие примеры способны вдохновить других сделать первый шаг – начать говорить, слушать, учиться, помня о том, что за каждым новым словом открывается не только язык, но и целый мир.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

