Самый эффективный способ – живое общение

– Именно тогда я впервые почувствовала, насколько язык способен объединять людей, – рассказывает Фаузия.

Прошло время, и девушки с дипломами юристов покинули стены колледжа. Фаузия встретила свою судьбу – Жасулана Исайынова. Молодой человек сделал ей предложение, на которое девушка ответила согласием. Естественное желание чувствовать себя частью семьи и культуры подтолкнуло Фаузию к более глубокому изучению казахского языка.

Важную роль сыграло и воспитание отца. Уроженец Новосибирска, он прививал детям уважение к татарскому языку, своим корням и культуре. Эта семейная установка на связь с родным языком, по мнению Фаузии, во многом объясняет ее теплое восприятие казахского.

Фаузия уверена: самый эффективный способ освоить язык – это живое общение.

– Я стараюсь больше разговаривать на казахском языке в повседневной жизни, слушаю музыку, смотрю передачи, читаю тексты, – говорит она.

Новичкам в изучении казахского языка дает простой, но важный совет:

– Не бояться ошибок и не стес­няться говорить. Самое главное – это желание и практика. Даже если сначала получается не все, со временем приходит уверенность. Люди всегда ценят искреннее стремление изучать язык.

У самой Фаузии периодически возникают трудности с грамматикой, но она не сдается. Ей помогают постоянная практика и поддержка близких людей. А еще – понимание того, что изучение языка открывает новые возможности и делает человека духовно богаче.

– Мною движет желание развиваться, понимать людей и еще глубже узнавать культуру казахского народа, – говорит она.

Ее личная цель – свободное владение языком, чтение литературы в оригинале и уверенное использование казахского в повседневной жизни и работе. И в этом, конечно, поддержка близких играет неоценимую роль. Когда люди помогают и относятся с пониманием, появляется еще больше желания учиться дальше.

Изучение казахского языка позволило Фаузие глубже постичь казахскую культуру, в основу которой заложены уважение к старшим, семейные ценности, гостеприимство.

«Жақсы сөз – жарым ырыс» («Доб­рое слово – половина счастья»), – говорят казахи. И Фаузия с этим полностью согласна.