Знали деды, знаем и мы

Есть на карте нашей страны такие места, где культуры этносов, проживающих там, переплетены особенно тесно, образуя уникальный синтез быта, традиций. В Западном Казахстане ярким примером такого многовекового добрососедства, общего исторического пути является старинное село Жалпактал Казталовского района. Для тех, кто родился и вырос здесь, знание двух языков – дело обычное. Это как бонус к сельской прописке, не просто гарантия комфорта в бытовом общении, а уже неотъемлемая часть профессиональной деятельности. Так, директор районной больницы № 2 Надежда Васильева прием ведет в основном на государственном языке. Казахский знает с детства, как знали ее предки по линии мамы. Прадед в составе рыболовецкой бригады во время войны ловил в степных озерах рыбу, которую через Александров Гай Саратовской области отправляли повозками на фронт. Дед со стороны отца – Анатолий Иванович Васильев – приехал в Казахстан из Пензенской области поднимать целину. Да так и остался здесь.

– Когда с детства слышишь казахскую речь наравне с русской, сам того не замечая начинаешь сначала понимать, потом общаться. Поэтому у нас в селе нет языкового барьера, – рассказывает Надежда Владимировна.

Средняя образовательная школа в селе была тогда с русским языком обучения. Но при этом в начале 2000-х годов уровень владения государственным языком у ребят из казахоязычных районов был на порядок выше. В девятом классе Надя заняла второе место в областном туре языковой олимпиады, пройдя на рес­публиканский этап. В школьные годы и после довелось ей принять участие в молодежных форумах, проводимых Ассамблеей народа Казахстана.

Выбор профессии определила судьба – когда Надя училась в седьмом классе, ее папа попал в аварию. Лечение проходило в сельской больнице. Тогда-то девочка и увидела, как работают врачи. Постепенно приходило осознание, как это интересно и важно – спасать жизни, возвращать людям здоровье. В старших классах выбрала биологию профильным предметом. Сдала ЕНТ с хорошими баллами. Документы были поданы в два вуза: в ЗКАТУ им. Жангир-хана на ихтиологию и в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова на лечебное дело. Прошла в оба университета. Приоритет был отдан медицине. На шестом курсе, когда было распределение на интернатуру, пришлось определяться со специализацией – быть акушером-гинекологом или хирургом. Надежда выбрала хирургию. Родители не стали отговаривать дочь, пугая сложностями: раз столько лет проучилась, значит, сможешь.

В 2012 году, получив диплом, Надежда вернулась в родной поселок. В штат районной больницы ее охотно приняли. А вот у жителей села, особенно тех, кто приехал в Жалпактал не так давно, возникло много сомнений – как молодой хирург будет лечить пациентов, общаться с ними? Надежда быстро доказала землякам и коллегам – с пониманием проблем не возникнет. В 2014-м прошла обучение на онколога-маммолога. В 2017-м директор предложил стать его заместителем по лечебной работе. В октябре 2019-го директор перевелся в другую райбольницу и рекомендовал Надежду Владимировну на должность исполняющей обязанности директора. Облздрав одобрил кандидатуру. Часть забот о доме и маленьких детях взял на себя супруг. На тот момент в молодой семье было двое детей.

Руководить медучреждением – колоссальный труд. Наряду с выполнением административных функций Надежда Владимировна, как и прежде, ведет прием больных.

– В первую очередь я – врач, а уже потом – директор. Онкология – диагноз грозный, моим пациентам нужны особый подход, психологическая поддержка, – отмечает она.

И коллектив больницы, и земляки-пациенты привыкли, что главврач всегда говорит на казахском. Сейчас, когда документооборот ведется на государственном языке, Надежда Владимировна повысила его знание с бытового до делового уровня. Даже орфографические ошибки не допускает, демонстрируя свободное владение лучше отдельных носителей. На уровне разговорного директор больницы владеет и английским.

– Я училась в классе с углубленным изу­чением английского языка. В университете также была хорошая база. Главное, ее поддерживать, – говорит Надежда Владимировна. – Знать английский необходимо, если ты планируешь расти как специалист. Приходится постоянно читать документацию, статьи. Казахстан сотрудничает со многими странами в плане обмена опытом. Если поехал за рубеж на стажировку, никто лично для тебя там не будет говорить на русском или казахском.

Дома, в семье Ернара Тукпаева и Надеж­ды Васильевой одинаково часто звучит и русская, и казахская речь. Дети – Лидия, Илнар (есть у главы семейства и татарские корни), Мариям в общении могут моментально переключиться с казахского на русский. Ернар работает водителем в дорожной сфере. Для Надежды он стал настоящей опорой. Из третьего декрета Надежда вышла, когда малышке Мариям было всего семь месяцев. И муж, и родители понимают ответственность ее работы. Несмотря на официальный график, главврач должна знать, как функционирует каждый участок медучреждения, быть на связи 24⁄7, включая и праздники, и выходные.

Сегодня райбольница обслуживает 12 тыс. сельчан. Штат сотрудников – 270 человек, постоянно пополняется необходимыми узкими специалистами.

– Я стараюсь находить подход к людям, чтобы больница не испытывала дефицита в кадрах. В начале мая взяли в штат педиатра. Этим летом из Костаная и Талдыкоргана к нам на работу приедут детский и взрослый эндокринолог и врач общей практики, – рассказывает директор. – Долгое время на районном уровне не было анестезиолога-реаниматолога, акушера-гинеколога, хирурга. На данный момент дефицит по врачам практически закрыли. У нас работают специалисты со всего Казахстана. Все это благодаря мерам поддержки сельского здравоохранения. Выделяются огромные средства на подъемные, жилье, чтобы врачи ехали работать в глубинку. Строят­ся современные ФАПы и медпункты, серьезно обновляется оборудование медучреждений.

Так, в конце прошлого года в райбольницу поступило три единицы тяжелой медтехники, которые были остро необходимы. Облздрав закупил маммограф. До этого жительницы района могли пройти обследование только в те короткие периоды, когда из города приезжала передвижная установка. На современный заменили морально и физически устаревший рентген-аппарат – оборудование очень востребованное, так как село находится на трассе областного значения и в районную больницу нередко поступают пациенты с травмами после аварий. Пополнился парк медоборудования больницы и многофункциональным УЗИ-аппаратом экспертного класса. Теперь пациентам нет нужды отправляться на такие обследования в Уральск, преодолевая 350 км в одну сторону. Планомерно закрываются потребности и по другим видам оборудования. До конца мая доукомплектуют и откроют центр раннего вмешательства. Таким образом, больница будет полностью соответствовать всем стандартам и требованиям помощи детям и новорожденным.

«Светя другим, сгораю сам» – этот девиз, пожалуй, наиболее точно описывает работу врачей во время пандемии. Особенно сложно было медикам из отдаленных сел. Болели сами, не было возможности отправлять тяжелых пациентов в город. За доблестный труд в тот непростой для страны период Надежда Васильева была награждена медалью «Ерен еңбегі үшін». Тогда, в 2020-м, государственную награду ей вручили в районном акимате.

5 марта этого года в Астане орден «Құрмет» Надежде Владимировне лично вручил Глава государства

Касым-Жомарт Токаев.

– До сих пор испытываю неописуемые чувства по этому поводу, – говорит На­дежда Владимировна. – Это и гордость, что ты – один из немногих, удостоенных такой высокой награды, что в тебя поверили. Но еще это огромная ответственность, понимание, что в любой момент жизни ты обязана соответствовать заданной планке.