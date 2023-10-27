Гвардеец завоевал золото на Всемирных играх боевых искусств

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В столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде с 19 по 30 октября т.г. проходят Всемирные игры боевых искусств (World Combat Games). В соревнованиях принимают участие борцы из 80 государств, таких как Италия, Азербайджан, Польша, Монголия, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран, Сербия, Индия, Нидерланды и другие страны.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Всего в программе Игр 16 видов спорта, из них олимпийскими являются дзюдо, тхэквондо, борьба, бокс и фехтование.

Казахстанскую делегацию борцов представляют 53 спортсмена, в том числе военнослужащие Национальной гвардии. Они успешно выступают на данных играх. Сегодня в комплексных соревнованиях по қазақ күрес мужчины соревновались в трех весовых категориях, женщины – в двух весовых категориях.

Военнослужащий столичной воинской части 5573 рядовой Амангельды Мади, участвовавший в соревнованиях по қазақ күресі в финале победил спортсмена из Республики Таджикистан. Таким образом, он завоевал золотую медаль в весовой категории 82 кг.

Напомним, ранее военнослужащий Национальной гвардии из воинской части 6655 (г. Актобе) Еламан Койшыбаев, также участвовавший на Всемирных боевых играх в столице Саудовской Аравии, завоевал по дисциплине самбо серебряную медаль в весовой категории 88 кг.

– К Всемирным боевым играм я готовился тщательным образом. Все соперники были на равных, проявляли незаурядную волю к победе. Свою победу посвящаю Дню Республики и народу Казахстана. Хотел бы особую благодарность выразить Главному командованию Национальной гвардии за возможность выезжать на подобные турниры и начальнику отдела физической подготовки и спорта Главного управления боевой подготовки полковнику Сатжану Абишеву, под чьим тренерством я начинал свою борцовскую карьеру, – делится рядовой Амангельды Мади.

#Спорт #чемпион #победа #ЭрРияд

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