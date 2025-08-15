Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске

Культура,Наследие
7
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Это первый в Казахстане научно-культурный центр, посвященный великому поэту, философу и просветителю Магжану Жумабаеву. Он призван стать современным интеллектуальным пространством, где будут проводиться научные исследования, культурные и образовательные программы, международные диалоги и творческие проекты.

Фото: пресс-служба акима СКО

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, представители Министерства культуры и информации, руководство Меж­дународной организации тюркской культуры и наследия, глава региона Гауез Нурмухамбетов, общественность.

– Прославление исторических личностей – это не просто наш долг, это духовная опора независимости и прочный фундамент национального самосознания. Открытие центра, посвященного выдающейся личности Магжана Жумабаева, – значимое событие для всей страны. Магжан говорил: «Мен жастарға сенемін» – «Я верю в молодых». И сегодня его бесценное наследие – поэмы «Батыр Баян», «Коркыт», учебник «Педагогика» и другие труды – продолжает воспитывать патриотизм, любовь к Родине и чувство ответственности за ее будущее. Данный центр призван донести дух и идеи Магжана до молодежи, вдохновляя ее мыслить смело, действовать достойно и хранить верность своей земле, – подчерк­нул Ермек Кошербаев.

Центр разместился в здании памятника архитектуры XIX века республиканского значения, прошедшем масштабную реставрацию, сообщила пресс-служба Правительства.

– Уверен, «Мағжан орталығы» станет точкой притяжения не только для жителей региона, но и для гостей со всей страны и из-за рубежа, – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Открытие «Мағжан орталығы» стало не только данью уважения великому поэту, но и шагом в реа­лизации государственной политики по укреплению культурной идентичности, развитию туризма и продвижению Казахстана на международной арене.

