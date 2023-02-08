Хачкар, дудук и дружба

Музейный проект «Культура диаспор» рассказывает об истории и искусстве 19 этнических групп, которые живут, создают семьи, учатся, работают на территории нашей страны, и раскрывает, как формируется мультикультурная и полиэтническая структура населения республики.

У многих этносов, составляющих единый народ Казахстана, существует своя казахская история, связанная с переселением и депортацией в период XVIII – ХХ веков.

Как отмечала в одном из своих трудов доктор социологических наук Айгуль Садвокасова, казахская историческая, этническая толерантность отличается своей главной чертой: она открытая, гос­теприимная, сближающая людей, понимающая их. Она показывает готовность к общению и взаимодействию. Отчетливо это видно на примере того, как казахи встретили депортированные народы, а ведь из 130 этносов, проживающих в Казахстане, более 60 были сюда именно депортированы.

Стоит отметить, что депортация довольно широко применялась в истории человечества, и всегда переселенцы местным населением воспринимались как чужеродный элемент. Но в Казахстане, в силу характера казахов, они не были отторгнуты, а приняты в свою среду и обрели здесь родину.

Армяне представляют собой одну из многочисленных диаспор Казахстана, которая, по официальным статистическим данным, насчитывает более 30 тыс. человек. На территории Казахстана первые переселенцы-армяне появились в начале XIX века.

Экспозиция раздела «Культура армянской диаспоры» представлена музейными предметами, переданными в 2022 году ­Музеем истории Армении (Ереван) в дар Центральному музею РК в рамках подписанного Меморандума о культурном сотрудничестве между музеями обеих стран при содействии Посольства ­Армении в РК.

На выставке можно увидеть хачкар – стелу с изображением крес­та. Любопытно, что хачкары не имеют аналогов у других народов мира. Более того, несколько лет назад ЮНЕСКО включил искусство каменных крестов, символику и мастерство создателей этих объек­тов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Интересны армянские предметы быта, образцы декоративно-прикладного искусства. В частности, здесь можно увидеть керамический кувшин, медный котел и распространенные в среде гостеприимного армянского народа подносы XIX–ХХ веков, традиционные женские и мужские костюмы, созданные с использованием филигранной ручной вышивки, а также панно с армянским алфавитом, состоящим из 39 букв.

– Я по происхождению армянка и сегодня испытываю особую радость, видя в этом прекрасном музее армянский стенд, – отметила основательница алматинской художественной галереи Arvest Римма Цаканян. – Здесь представлены и другие стенды, посвященные разным этносам, проживающим в Казахстане. У разных народов много объединяющего и в то же время уникального, самобытного. Такие экспозиции всегда дают возможность узнавать что-то новое, обогащаться.

Среди представленных экспонатов есть и известный всему миру пленительный дудук. Звуки этого старинного духового язычкового инструмента не оставляют никого равнодушными. Услышав однаж­ды звучание дудука, навсегда очаровываешься великолепием его тембра, его энергетикой. Мелодии проникают глубоко в душу и остаются там навсегда.

К слову, алматинцам повезло – в нашем городе не раз выступал один из самых известных армянских музыкантов, живая легенда мировой музыки, маэстро дудука Дживан Гаспарян.

– Очень приятно, когда есть возможность видеть свое родное в стенах музея другого государства. То отношение, с которым Центральный государственный музей Казахстана организовал эту экспозицию, дорогого стоит, и все это, безусловно, объединяет нас, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РК Армен Гевондян. – Эта выставка – проявление нашей обоюдной ответственности перед историей. Культура должна развиваться при поддержке, в том числе дипломатических миссий, национальных общин и отдельных сподвижников. Убежден, что сегодняшнее событие послужит укреплению дружбы и взаимопонимания наших стран и народов.

По словам Айгуль Садвокасовой, «понятие «культура меж­этнических отношений» сложное, оно состоит из трех слов, где главная роль принадлежит культуре. Ведь культура, включающая в себя нравственность, искусство, философию, религию, является ареной наиболее устойчивого взаимодействия этносов, их взаимопонимания и взаимообогащения. Межэтнические отношения начинаются, как правило, с межэтнических контактов и в первую очередь в области культуры».