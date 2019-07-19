Хакерских атак не было – Оспанов об утечке данных Damumed
Жанат Тукпиев
Утечка данных медицинской организации Damumed произошла из-за человеческого фактора. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов на пресс-конференции в Правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Что касается Damumed, то здесь никаких хакерских атак не было, это я могу стопроцентно вас уверить. Но сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов работа ведется, это был человеческий фактор и прежде, чем прийти сюда я переговорил с сотрудниками министерства здравоохранения. Предоставлены данные по лишь по 12 людям. В случае поступления к нам уже по результатам проверки информации, нами будет принято определенное действие, и в рамках законодательства данные граждане будут наказаны", – сообщил Оспанов.
Напомним, медицинская организация Damumed сообщила в Facebook о том, что произошла утечка персональных данных, связанных с ее информационной системой.
"Произошел инцидент передачи третьим лицам информации, содержащей конфиденциальные данные от лица, имеющего легальный авторизованный пользовательский доступ в медицинскую информационную систему Damumed", – говорилось в сообщении.
В компании добавили, что готовят материалы для передачи их в правоохранительные органы для проведения тщательного разбирательства в соответствии с действующим законодательством, а именно Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" – статья 79 "Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите" – и Уголовным кодексом Республики Казахстан – статья 205 "Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций", статья 208 "Неправомерное завладение информацией".
"Беспокоиться не о чем, медицинские данные доступны только авторизованным пользователям, лицо, которое получило их в свое распоряжение, получило их незаконным способом, и его действия могут квалифицироваться перечисленными выше нормами Уголовного законодательства. Никакого слива в общедоступные ресурсы не было!" – добавили в Damumed.
Также сообщалось, что в Казахстане произошла одна из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией об 11 миллионах человек – это все совершеннолетнее население страны – находилась в общем доступе сети Интернет.
"Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально. Данные в базе свежие и актуализированы около половины года назад", – отмечалось в сообщении ЦАРКА.