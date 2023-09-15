Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой

На прошедшем недавно в Кызылорде фестивале языков «Тіл – татулық тірегі», посвященном Ахмету Байтурсынулы, благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования РК за вклад в развитие языковой политики страны был награжден эксперт филиала Фонда социального медицинского страхования по Кызылординской области Никита Мясцов.

Этот яркий, харизматичный парень не только активист «Ассамблея жастары», член этнокультурного объединения «Славяне», он еще и талантливейший самодеятельный артист, любимец публики, вокалист, в репертуаре которого десятки прекрасных казахских песен. С одной из них – песней «Атамекен» Ескендира Хасангалиева – Никита Мясцов победил в канун Дня Конституции в творческом конкурсе работников Фонда социального медицинского страхования.

– Я уроженец поселка Теренозек Сырдарьинского района, – рассказывает Никита. – В нашем доме всегда звучит казахская речь, родители и супруга так же хорошо говорят на казахском, как и я. Рад, что и в коллективе, где я работаю, все легко и свободно разговаривают на государственном языке. И благодарю всех за поддержку моего творчества. Надеюсь, впереди еще немало побед!

В Кызылорде поклонники творчества Никиты Мясцова, среди которых и автор этого материала, зовут его «соловьем-соловушкой» – такой приятный у парня голос и настолько идеальный слух. А главным вдохновителем Никиты еще в юности стала его прекрасная мама – Елена Мясцова.

Елена Анатольевна работает учителем начальных классов школы № 36 поселка Теренозек. И это один из самых опытных педагогов района, с множеством наград и регалий, а главное – уважаемый односельчанами человек. Супруг Елены – Николай – проработал много лет в АО «Казахтелеком» инженером кабельной связи. Чета вырастила троих детей – сына Никиту и дочерей Ксению и Анастасию. Елена Анатольевна, как и ее сын Никита, члены общественно-культурного центра «Славяне» областной Ассамблеи народа Казахстана.

А автору материала, тоже уроженке поселка Теренозек, удалось видеть, наблюдать, как подрастает будущая звез­да самодеятельной сцены Никита Мясцов. В детстве это был любознательный, очень интересный и воспитанный мальчик, прекрасно учившийся и любивший караоке. Родители Никиты всячески поощряли его первые выступления на сцене, будь это школьный праздник или концерт в районном Доме культуры. Когда Елена и Николай заметили еще и способности сына к казахскому языку, они убедили его заниматься им дополнительно, не только в рамках школьной программы, но и участвовать в конкурсах знатоков государственного языка, попробовать петь на нем.

А когда Никита стал исполнять на сцене песню Абая «Көзімнің қарасы» или, к примеру, произведение Ескендира Хасангалиева «Атамекен», все просто диву дались: как здорово вырос в творческом плане парень, какой он самобытный артист!

Сейчас Никите уже далеко за 20, он успешный специалист, окончивший медучилище, мединститут и имеющий опыт работы в фармацевтике, а теперь еще и статус эксперта.

Никита уже и сам папа симпатичного маленького сына, тоже Никиты.

– Мы очень гордимся сыном, – рассказывает Елена Мясцова. – Он сам создал свою историю успеха благодаря тому, что однажды решился развивать свой природный талант, благодаря тому, что, почувствовав интерес и любовь к казахскому языку, стал изучать его. Никита достоин того приз­нания, той народной любви, которая у него есть.

С Еленой Анатольевной согласны и жители региона.

– Песню «Атамекен» в исполнении Никиты Мясцова я слышал два раза, – рассказывает пенсионер Анатолий Ким. – Оба раза на замечательных праздниках в Кызылорде под эгидой АНК. И, что хотелось бы отметить, Ескендир Хасангалиев непременно гордился бы нашим кызылординским соловьем Никитой. Потому что в творческом процессе у Никиты всегда участвует душа. А это дорогого стоит.