Хирург по призванию

После окончания вуза Алмас приехал в Алматы в поисках лечебного учреждения, где можно было бы максимально эффективно реализовать полученные знания и навыки на практике. Так и оказался в Научном центре детской педиатрии.

Свой трудовой путь начал с двухгодичного обучения в резидентуре при этом центре, получил постдипломное образование. При этом выбрал наиболее сложную сферу – кардиохирургию, которая наравне с нейрохирургией неглас­но относится к элитному направлению хирургического ремесла.

Напомним, что с 2009 года в стране было создано новое самостоятельное направление в медицине – детская кардиохирургия, ранее существовавшее только при НИИ хирургии им. Сызганова, но тогда там не оперировали новорожденных. Первую операцию в отделении провели 16 марта 2012 года. И теперь ежегодно здесь лечат сот­ни детей с врожденными пороками сердца и периферических сосудов.

Первую самостоятельную операцию на сердце доктор Алмас Бердибеков провел в 2014 году. С тех пор ему приходилось оперировать пациентов разного возраста, самому маленькому из них было всего два дня...

Слушая собеседника, невольно словила себя на мысли, что многие наши высококлассные специалисты выполняют очень важную работу для общества, но зачастую при этом остаются в тени. О них мало кто говорит в обществе, в СМИ. Немного встряхнула весь мир, и люди поняли, насколько важна роль врачей, недавняя пандемия. Как показала жизнь, противостоять подобным вызовам без медиков невозможно.

На вопрос о том, какого размера сердце новорожденного ребенка, хирург говорит, что его можно сравнить с куриным яйцом. И у меня перед глазами встает этот живой комочек, при виде которого всегда испыты­ваешь непонятный страх. Как же хирург преодолевает волнение, страх, эмоции? С какими ощущениями он должен заходить в операционную?

– Некоторые хирурги говорят: мол, страха быть не должно. Но мое личное мнение другое – в определенной степени он присутствует всегда. Ведь если берешь в руки скальпель, то берешь на себя и ответственность за жизнь пациента. Отсутствие страха можно отнести в какой-то степени к легкомыслию, поэтому волнение перед каждой операцией всегда есть, но в том и заключается профессионализм: человек, испытывая эти чувства, четко выполняет задачу, – говорит собеседник.

По его словам, в зависимости от сложности операция может длиться от полутора часов до пяти, в среднем 3–3,5 часа. Что касается причин врожденных пороков сердца, то, как говорит врач, их очень много, но основная – внутриутробные инфекции во время беременности. Есть химические и физические факторы: алкоголизм, курение, наркомания, радиация, экология. Наследственность также имеет определенный процент.

– Хирург всегда должен находиться на острие знаний, ведь для него важна как теория, так и практика. Я стараюсь посещать разного рода конференции, мас­тер-классы, где коллеги делятся своим опытом. Надо сказать, что пандемия внесла существенные коррективы. Сейчас активно развивается формат онлайн, безусловно, облегчающий процесс обучения. Большое значение в моей практике сыграли стажировки в Польше, а также общение со специалистами из Киевского центра детской кардиологии и кардиохирургии, – вспоминает врач.

Доктор отмечает, что вопрос здоровья детей всегда был и остается в приоритетах нашего государства. Впрочем, не только несовершеннолетние, но и любой взрослый гражданин страны может получить оперативное лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Благодаря «дорожной карте», принятой в 2009 году, кардиологическая служба Казахстана достигла хороших результатов. К слову, неонатальная хирургия республики находится на передовых позициях среди стран Центральной Азии. У нас проводятся сложные операции уже с первых дней рождения ребенка. Это самый сложный контингент пациентов. Когда пороки сердца требуют срочного вмешательства, их лечение нельзя откладывать. В большей степени эти операции являются объемными.

Работа сложная и максимально ответственная. Однако Алмас Бердибеков любит ее безмерно, особенно за те самые эмоциональные моменты, когда ребенок на руках у матери выписывается домой, когда пациент, оперированный тобой в первые дни жизни, приходит к тебе уже перед школой – жизнерадостный, бегающий, прыгающий. Это и есть высшее удовлетворение от своей работы.

– Дети – самые благодарные пациенты. Если сделать все вовремя и правильно, положительный результат лечения не заставит себя ждать. У них, как правило, нет сопутствующих заболеваний, как у взрослых. Конечно, можно понять эмоции родителей, которые узнают, что их крохе предстоит операция. Приходится брать себя в руки и беседовать с ними, совместно нацеливаться на хороший результат, – рассказывает врач о своих буднях.

Обсуждая тему социального положения специалистов здравоохранения, он с удовлетворением подчеркивает, что вся медицинская общественность страны воодушевлена словами Президента о необходимости повышения социального статуса и престижа профессии медицинского работника в обществе.

– Глава государства сделал хороший месседж, и нам надо двигаться в соответствующем направлении. Могу сказать, что со временем уходят все сомнения в правильности выбранной профессии – для себя я понял, что быть врачом почетно. Даже в кругу родственников и новых знакомых врач всегда вызывает положительные эмоции, уважение, и это, конечно, очень мотивирует, – говорит Алмас Бердибеков.