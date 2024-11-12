Хлеборобы в тревожном ожидании...

Предлагаемые в настоящее время цены на зерно не оправдывают ожиданий аграриев. При этом производителей сельхозпродукции поджимают сроки по исполнению обязательств перед Продкорпорацией в рамках форвардного закупа. Кто-то уже готов поставлять выращенный урожай прямо сейчас, но не может этого сделать из-за отсутствия механизма прямого закупа.

На днях эти и другие проблемные моменты были подняты на площадке РПП «Атамекен», где прошло заседание отраслевого совета АПК и пищевой промышленности.

В ТОО «Кокшетау Астык Инвест» Сандыктауского района пшеницу вырастили на 5 из 8 тыс. га, на остальной площади были посеяны рапс и лен. В этом году урожайность оказалась в пределах 15 центнеров с гектара. С поля вывезено 6 тыс. тонн зерна. Половину отправили на элеваторы, около 3 тыс. тонн лежит в буртах на зерновом токе прямо под открытым небом.

Складировать некуда. На элеваторах, с которыми заключены договоры, свободных емкостей для хранения пока нет. По словам директора ТОО Жасулана Алибае­ва, местные трейдеры, сетуя на нехватку вагонов, не могут освободить площади на ХПП. Просят подождать. Дескать, как только придут вагоны, отгрузим партию и милости просим. Между тем и без того влажное зерно пропадает, теперь уже под снегом…

– Пшеница у нас четвертого-пятого класса. Что поделать, сеем в лесной зоне. Хотели продать часть из того, что завезли на элеватор, и приобрести зерно третьего класса, так как есть обязательства перед Продкорпорацией. Однако на данный момент ни продать, ни купить пшеницу невозможно. Пытаемся как-то удержаться на плаву, выплатить людям зарплату. А у нас ведь еще имеются обязательства по удобрениям, гербицидам и так далее. Обещанных госсубсидий ждем с мая. В настоящее время из-за отсутствия средств по прог­рамме субсидирования процент­ной ставки выплачиваем банкам полную процентную ставку по ранее взятым кредитам, – говорит Жасулан Алибаев.

В ТОО «Белгородское» из того же Сандыктауского района нет проблем с хранением выращенного урожая. Убрали 26 тыс. тонн. 10 тыс. тонн отвезли на Атбасарский элеватор, 16 тыс. загрузили в 24 силосные банки мини-элеватора зернового комплекса. Хлеборобов волнует вопрос: как продать зерно выше себестоимости, чтобы покрыть затраты, оплатить налоги, выплатить заработную плату, кредит погасить?..

– В нынешнем году, начав применять жидкие минеральные удоб­рения, получили по 26 центнеров с гектара, – рассказывает директор ТОО Артем Любимов. – Из-за обильных дождей зерно оказалось влажным, поэтому на элеваторе его рефакция (уменьшение веса на поврежденную или непригодную часть сырья) составила в среднем 11%. Оставили зерно на семена, натуроплату, паи, таким образом, для продажи у нас оказалось зерно с урожайностью 20,4 центнера на круг. За тонну пшеницы предлагают в среднем 60 тысяч тенге при ее себестоимости в 75–80 тысяч, прибавим к этой сумме 50 тысяч на минеральные удобрения и получим 130–135 тысяч тенге, вложенных нами в один гектар. То есть при создавшемся ценовом раскладе мы не достигли даже порога рентабельности...

По словам фермера, обстановка даже у них, не говоря о средних и мелких хозяйствах, складывается довольно сложная.

Директор ТОО «Алатау» Атбасарского района, член отрас­левого совета АПК и пищевой промышленности Абубакир Абаев ситуацию с заполнением элеваторов называет периодичес­ки меняющейся. По мере загруженности ХПП прекращают принимать зерно, состоялась отгрузка – возобновляют приемку.

По его словам, на элеваторах физически не успевают вести одновременно и приемку, и сушку поступающей пшеницы. К тому же свою отрицательную роль играет несвоевременная отгрузка зерна: рынок фактически остановлен, экспорта пшеницы нет.

– Мне сегодня за третий класс продовольственной пшеницы трейдеры предлагают 65 тысяч тенге. Это при том, что ее себестоимость варьируется в пределах 78–80 тысяч тенге. Да, урожай в этом году получили обильный, но качественным он оказался только у тех производителей, кто применял современные агротехнологии, вносил достаточно удобрений в почву, взяв на себя дополнительную финансовую нагрузку, провел противогрибковую фунгицидную обработку. Однако теперь нужно рассчитываться, в том числе и за недешевые фунгициды, а цены на зерно нет, – сетует Абубакир Умалтович.

– Скажу откровенно: за 30 лет, что занимаюсь сельскохозяйственным бизнесом, пришел к неутешительному выводу, который отражает известное выражение «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Сельхозпроизводители обязаны в срок исполнить все обязательства перед Продкорпорацией в рамках договора форвардного закупа, другими структурами. А можем ли мы в свою очередь предъявить претензии за обещанные и неполученные своевременно субсидии? То есть проблем, требующих незамедлительного решения, возникает много, причем зачастую они носят системный характер. Каждую осень не хватает вагонов, оказываются забитыми пути транс­портировки, тупики. На мой взгляд, в этой длинной цепочке аграрного бизнеса ставку нужно делать все-таки на ключевое звено – сельскохозяйственного товаропроизводителя, который сеет, выращивает и продает урожай один раз в год, – считает Абубакир Абаев.

Опытный бизнесмен-аграрий понимает, что рынок не может бесконечно стагнировать, через какое-то время он урегулируется, продажи начнутся. Качественное зерно будет в цене. Но Абаева, как и его коллег, волнует вопрос: когда, наконец, начнутся централизованные госзакупки зерна нового урожая? Ведь может статься, что из-за нынешней весьма непростой ситуации кому-то из мелких фермеров и продавать будет уже нечего…

Между тем, согласно информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, беспокоиться вроде бы не о чем… Приемку урожая ведут 66 лицензированных хлебо­приемных предприятий общей вместимостью 4,3 млн тонн. У агроформирований имеются зернохранилища с объемом в 2,9 млн тонн.

Общая емкость хранения сос­тавляет 7,2 млн тонн. Кроме того, для хранения зерна аграрии используют более 2,5 тыс. единиц зерновых рукавов на 500 тыс. тонн зерна. Это позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям сохранить урожай, а также предоставить возможность другим мелким и средним крестьянским хозяйствам и ТОО завозить зерно на элеваторы в пик уборочной.

Приемка зерна на хлебо­прием­ные предприятия ведется круглосуточно, подчеркнули в управлении. На сегодняшний день на элеваторах порядка 3 млн тонн зерна (загруженность 70%), 60,4% соответствует третьему классу. Было отмечено, что в настоящее время сельхозпроиз­водители уже начали возврат кредитных займов.

Еще одно хорошее известие: с учетом сложившейся ситуации на зерновом рынке сроки возврата по форвардному закупу 2023–2024 годов и товарному кредиту 2023 года прод­лены до 1 декабря. С начала года экспортировано более 2 млн тонн пшеницы. Основная доля экспорта – 843,2 тыс. тонн – приходится на Узбекистан, 658,6 тыс. тонн – на Китай. В Иран и Таджикистан отправлено, соответственно, 193,6 тыс. и 187,4 тыс. тонн зерна.