Хлеборобы в тревожном ожидании... Сельское хозяйство 12 ноября 2024 г. 3:30 9 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Фермеров не устраивают ценовые предложения и отсутствие механизма прямого закупа фото из архива Ж. Алибаева Предлагаемые в настоящее время цены на зерно не оправдывают ожиданий аграриев. При этом производителей сельхозпродукции поджимают сроки по исполнению обязательств перед Продкорпорацией в рамках форвардного закупа. Кто-то уже готов поставлять выращенный урожай прямо сейчас, но не может этого сделать из-за отсутствия механизма прямого закупа. На днях эти и другие проблемные моменты были подняты на площадке РПП «Атамекен», где прошло заседание отраслевого совета АПК и пищевой промышленности. В ТОО «Кокшетау Астык Инвест» Сандыктауского района пшеницу вырастили на 5 из 8 тыс. га, на остальной площади были посеяны рапс и лен. В этом году урожайность оказалась в пределах 15 центнеров с гектара. С поля вывезено 6 тыс. тонн зерна. Половину отправили на элеваторы, около 3 тыс. тонн лежит в буртах на зерновом токе прямо под открытым небом. Складировать некуда. На элеваторах, с которыми заключены договоры, свободных емкостей для хранения пока нет. По словам директора ТОО Жасулана Алибаева, местные трейдеры, сетуя на нехватку вагонов, не могут освободить площади на ХПП. Просят подождать. Дескать, как только придут вагоны, отгрузим партию и милости просим. Между тем и без того влажное зерно пропадает, теперь уже под снегом… – Пшеница у нас четвертого-пятого класса. Что поделать, сеем в лесной зоне. Хотели продать часть из того, что завезли на элеватор, и приобрести зерно третьего класса, так как есть обязательства перед Продкорпорацией. Однако на данный момент ни продать, ни купить пшеницу невозможно. Пытаемся как-то удержаться на плаву, выплатить людям зарплату. А у нас ведь еще имеются обязательства по удобрениям, гербицидам и так далее. Обещанных госсубсидий ждем с мая. В настоящее время из-за отсутствия средств по программе субсидирования процентной ставки выплачиваем банкам полную процентную ставку по ранее взятым кредитам, – говорит Жасулан Алибаев. В ТОО «Белгородское» из того же Сандыктауского района нет проблем с хранением выращенного урожая. Убрали 26 тыс. тонн. 10 тыс. тонн отвезли на Атбасарский элеватор, 16 тыс. загрузили в 24 силосные банки мини-элеватора зернового комплекса. Хлеборобов волнует вопрос: как продать зерно выше себестоимости, чтобы покрыть затраты, оплатить налоги, выплатить заработную плату, кредит погасить?.. – В нынешнем году, начав применять жидкие минеральные удобрения, получили по 26 центнеров с гектара, – рассказывает директор ТОО Артем Любимов. – Из-за обильных дождей зерно оказалось влажным, поэтому на элеваторе его рефакция (уменьшение веса на поврежденную или непригодную часть сырья) составила в среднем 11%. Оставили зерно на семена, натуроплату, паи, таким образом, для продажи у нас оказалось зерно с урожайностью 20,4 центнера на круг. За тонну пшеницы предлагают в среднем 60 тысяч тенге при ее себестоимости в 75–80 тысяч, прибавим к этой сумме 50 тысяч на минеральные удобрения и получим 130–135 тысяч тенге, вложенных нами в один гектар. То есть при создавшемся ценовом раскладе мы не достигли даже порога рентабельности... По словам фермера, обстановка даже у них, не говоря о средних и мелких хозяйствах, складывается довольно сложная. Директор ТОО «Алатау» Атбасарского района, член отраслевого совета АПК и пищевой промышленности Абубакир Абаев ситуацию с заполнением элеваторов называет периодически меняющейся. По мере загруженности ХПП прекращают принимать зерно, состоялась отгрузка – возобновляют приемку. По его словам, на элеваторах физически не успевают вести одновременно и приемку, и сушку поступающей пшеницы. К тому же свою отрицательную роль играет несвоевременная отгрузка зерна: рынок фактически остановлен, экспорта пшеницы нет. – Мне сегодня за третий класс продовольственной пшеницы трейдеры предлагают 65 тысяч тенге. Это при том, что ее себестоимость варьируется в пределах 78–80 тысяч тенге. Да, урожай в этом году получили обильный, но качественным он оказался только у тех производителей, кто применял современные агротехнологии, вносил достаточно удобрений в почву, взяв на себя дополнительную финансовую нагрузку, провел противогрибковую фунгицидную обработку. Однако теперь нужно рассчитываться, в том числе и за недешевые фунгициды, а цены на зерно нет, – сетует Абубакир Умалтович. – Скажу откровенно: за 30 лет, что занимаюсь сельскохозяйственным бизнесом, пришел к неутешительному выводу, который отражает известное выражение «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Сельхозпроизводители обязаны в срок исполнить все обязательства перед Продкорпорацией в рамках договора форвардного закупа, другими структурами. А можем ли мы в свою очередь предъявить претензии за обещанные и неполученные своевременно субсидии? То есть проблем, требующих незамедлительного решения, возникает много, причем зачастую они носят системный характер. Каждую осень не хватает вагонов, оказываются забитыми пути транспортировки, тупики. На мой взгляд, в этой длинной цепочке аграрного бизнеса ставку нужно делать все-таки на ключевое звено – сельскохозяйственного товаропроизводителя, который сеет, выращивает и продает урожай один раз в год, – считает Абубакир Абаев. Опытный бизнесмен-аграрий понимает, что рынок не может бесконечно стагнировать, через какое-то время он урегулируется, продажи начнутся. Качественное зерно будет в цене. Но Абаева, как и его коллег, волнует вопрос: когда, наконец, начнутся централизованные госзакупки зерна нового урожая? Ведь может статься, что из-за нынешней весьма непростой ситуации кому-то из мелких фермеров и продавать будет уже нечего… Между тем, согласно информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, беспокоиться вроде бы не о чем… Приемку урожая ведут 66 лицензированных хлебоприемных предприятий общей вместимостью 4,3 млн тонн. У агроформирований имеются зернохранилища с объемом в 2,9 млн тонн. Общая емкость хранения составляет 7,2 млн тонн. Кроме того, для хранения зерна аграрии используют более 2,5 тыс. единиц зерновых рукавов на 500 тыс. тонн зерна. Это позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям сохранить урожай, а также предоставить возможность другим мелким и средним крестьянским хозяйствам и ТОО завозить зерно на элеваторы в пик уборочной. Приемка зерна на хлебоприемные предприятия ведется круглосуточно, подчеркнули в управлении. На сегодняшний день на элеваторах порядка 3 млн тонн зерна (загруженность 70%), 60,4% соответствует третьему классу. Было отмечено, что в настоящее время сельхозпроизводители уже начали возврат кредитных займов. Еще одно хорошее известие: с учетом сложившейся ситуации на зерновом рынке сроки возврата по форвардному закупу 2023–2024 годов и товарному кредиту 2023 года продлены до 1 декабря. С начала года экспортировано более 2 млн тонн пшеницы. Основная доля экспорта – 843,2 тыс. тонн – приходится на Узбекистан, 658,6 тыс. тонн – на Китай. В Иран и Таджикистан отправлено, соответственно, 193,6 тыс. и 187,4 тыс. тонн зерна. #цены #закуп #зерно #хранение #урожай #приемка