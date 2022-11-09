Хлопковая лихорадка

Ситуация в хлопководстве требует кардинальных перемен, добиться которых без вмешательства Правительства невозможно.
Долги вместо прибыли
Парадокс: сравнительно высокая урожайность и рекордный валовый сбор хлопка-сырца обернулись для земледельцев в этом году низкой закупочной ценой. В результате казахстанским хлопководам пришлось громко заявить, что они окончательно разорены.
Перед акиматом области десятки хлопкоробов умоляли услышать их и помочь, наперебой перечисляя понесенные затраты на выращивание урожая. Суммируя стоимость семян, минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов, горючего, оплату за аренду техники, крестьяне выводили общий расход на один гектар, побивший в этом году все рекорды.
Но был шанс свести концы с концами, если бы закупочная цена оказалась выше или хотя бы осталась на прошлогоднем уровне, когда одну тонну хлопка-сырца в среднем оценивали в 320–380 тыс. тенге.
В начале хлопковой страды так оно и было: стоимость тонны объявили на уровне 374 тыс. тенге. Во всяком случае именно эту цифру официально озвучили в областном акимате. Прогноз не совпал с реальностью: хлопкоперерабатывающие заводы и трейдеры – скупщики сырья – опустили планку до 200 тыс. тенге.
Тогда-то хлопкоробы и решили искать защиту в акимате, попросив власть повлиять на ситуацию, чтобы их труд не пошел насмарку.
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды лично встретился с крестьянами, пытаясь объяснить, что ценовая политика формируется на основе спроса на продукцию на внешнем рынке, и акимат не имеет права вмешиваться в этот процесс.
Пока руководство области проводило собрания, пытаясь успокоить хлопкоробов и договориться с трейдерскими компаниями о повышении закупочной цены на сырье, жители села Коксу Шардаринского района, столкнувшиеся с теми же проблемами, перекрыли дорогу. Похожая ситуация сложилась и в Жетысайском районе. Все это подтолкнуло власть к решительным действиям.
– Сложные переговоры с представителями трейдерских компаний позволили снять накал страстей, – комментирует ситуацию руководитель областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов. – На собрании в Жетысае решили, что закупочная цена составит 250 тысяч тенге за 1 тонну сырца. Мы попросили пойти навстречу. Кто сможет, тот рассчитается сразу. 1 февраля вновь вернемся к этой теме. Если индекс на Ливерпульской бирже – основном мировом рынке хлопка, на котором совершаются сделки как с наличным товаром, так и с фьючерсами, вырастет, то хлопкоробам доплатят. А пока же идет снижение Коттон-индекса. Договорились также, что закупщики уберут фьючерский процент, тем самым снизив долговую нагрузку земледельцев. Он составляет 10% от суммы финансирования на посев и возделывание хлопчатника. В эту сумму трейдеры включают проценты по банковскому кредиту.