Ход посевной кампании рассмотрят в правительстве

В понедельник, 6 мая, в 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На повестке заседания - итоги отопительного сезона и подготовка к предстоящему отопительному периоду; ход посевной кампании.

Прямую трансляцию заседания правительства смотрите на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и на Facebook.



Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.