В ходе совещания даны соответствующие поручения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В рамках проводимой Правительством работы по исполнению поручений Главы государства первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел совещание с участием министра энергетики Ерлана Аккенженова, председателя АО «ФНБ «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, а также первых руководителей АО «НК «КазМунайгаз», АО «НК «QazaqGaz», АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC».

Участники совещания доложили о текущем статусе стратегических проектов, таких как строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган и в г. Жанаозен, магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент».

В ходе совещания даны соответствующие поручения.