​Холере заслон

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Айгуль Турысбекова

Опасная инфекция завезена в наш город из далекой Индии, которая в последнее время стала одним из популярных направлений для туристических и деловых поездок. С момента открытия авиа­сообщений Нью-Дели – Алматы, Алматы – Нью-Дели, Гоа – Алматы, Алматы – Гоа поездки совершили более 17 тыс. пассажиров, из них 6 322 граждан Индии.

Наш город весьма популярен среди жителей этой южной страны, которых привлекают такие туристические объекты, как горнолыжный курорт «Шымбулак», «Акбулак», высокогорный каток «Медео». Ежедневно в Алматы прибывают и вылетают до 150 пассажиров по этим направлениям, за неделю этот поток составляет более 600 человек. По словам Айзат Молдагасимовой, из 10 заболевших 8 – жители Алматы, двое – граждане Индии. Настораживает тот факт, что из 10 случаев холеры у 5 больных установлены наиболее опасные, токсигенные формы. Все жители Индии, ежедневно прибывающие в наш город, проходят обязательное медицинское освидетельствование на наличие заболевания в период прохождения регистрации в миграционной полиции. Кроме того, 650 индийских студентов, обучающихся в вузах Алматы, обследованы, признаков этого заболевания у них не выявлено.

В рамках противоэпидемичес­ких мероприятий прошли обучение стюарды и все лица, обеспечивающие авиаперевозки, на своевременное реагирование и выявление заболевания. Все пассажиры с проявлениями симптомов болезни незамедлительно передаются наземным медицинским службам по прилете в аэропорт и изолируются в инфекционную больницу. В этот период эпидемио­логи устанавливают круг всех контактных лиц и их окружение. Руководитель департамента сообщила, что с октября 2017 года более 500 контактных лиц находились под медицинским наблюдением специалистов в течение 5 дней.

– Всех казахстанцев, совершающих поездки в Дели и Гоа, просим соблюдать меры предосторожнос­ти, потому что лично от каждого человека зависит безопасность жителей мегаполиса и страны. В частности, тщательно соблюдать правила личной гигиены, промывать бутилированной или кипяченой водой фрукты и овощи. Обязательно брать с собой антибио­тики широкого спектра действия или другие препараты, эффективные при первых симптомах этого заболевания, – обратилась она к населению. – Холера проявляется очень быс­тро, в течение нескольких часов она приводит к потере жидкости до 30%, в итоге в связи с резкой потерей жидкости и жизненно важных микроэлементов человек погибает из-за судорог и остановки сердца. В основном заражение человека происходит при употреблении инфицированной воды, использовании ее для мытья рук, овощей, фруктов, посуды, предметов домашнего обихода.

Айзат Молдагасимова отметила, что в рамках противоэпидемиологических мероприятий специалисты департамента тесно работают со всеми туристичес­кими компаниями, выезжающим раздаются памятки на трех языках, проводятся беседы. Она призвала граждан быть бдительными. Необходимо внимательно выбирать гостиницы для проживания, объекты общественного питания и всегда пользоваться бутилированной водой.

Было сообщено, что департамент охраны общественного здоровья Алматы проводит все возможные противоэпидемичес­кие мероприятия, отраженные в ранее направленной в адрес КООЗ МЗ РК информации. По ее словам, направлена информация и в департамент Комитета нацио­нальной безопасности Алматы и прокуратуру о неудовлетворительной работе персонала авиа­компании Air Astana по охране государственной границы от завоза особо опасных инфекций. За несколько месяцев сотрудники авиакомпании допустили в самолеты рейса Нью-Дели – Алматы пассажиров с признаками особо опасных инфекционных заболеваний. Ежесуточно в Алматы рейсом из Нью-Дели прилетают около 150 человек. Казахстанская сторона направила письмо в консульство Индии о необходимости наличия у въезжающих туристов из Индии справок о медицинском освидетельствовании перед выездом.

– Принято постановление главного государственного санитарного врача Алматы «О введении ограничительных мероприятий по холере и другим особо опасным инфекциям». Миграционной полицией ДВД Алматы проводится регистрация всех прибывающих из Индии иностранцев и туристов с обязательным направлением их на обследование на холеру, – сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы.

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