​Холере заслон

Опасная инфекция завезена в наш город из далекой Индии, которая в последнее время стала одним из популярных направлений для туристических и деловых поездок. С момента открытия авиасообщений Нью-Дели – Алматы, Алматы – Нью-Дели, Гоа – Алматы, Алматы – Гоа поездки совершили более 17 тыс. пассажиров, из них 6 322 граждан Индии.
Наш город весьма популярен среди жителей этой южной страны, которых привлекают такие туристические объекты, как горнолыжный курорт «Шымбулак», «Акбулак», высокогорный каток «Медео». Ежедневно в Алматы прибывают и вылетают до 150 пассажиров по этим направлениям, за неделю этот поток составляет более 600 человек. По словам Айзат Молдагасимовой, из 10 заболевших 8 – жители Алматы, двое – граждане Индии. Настораживает тот факт, что из 10 случаев холеры у 5 больных установлены наиболее опасные, токсигенные формы. Все жители Индии, ежедневно прибывающие в наш город, проходят обязательное медицинское освидетельствование на наличие заболевания в период прохождения регистрации в миграционной полиции. Кроме того, 650 индийских студентов, обучающихся в вузах Алматы, обследованы, признаков этого заболевания у них не выявлено.
В рамках противоэпидемических мероприятий прошли обучение стюарды и все лица, обеспечивающие авиаперевозки, на своевременное реагирование и выявление заболевания. Все пассажиры с проявлениями симптомов болезни незамедлительно передаются наземным медицинским службам по прилете в аэропорт и изолируются в инфекционную больницу. В этот период эпидемиологи устанавливают круг всех контактных лиц и их окружение. Руководитель департамента сообщила, что с октября 2017 года более 500 контактных лиц находились под медицинским наблюдением специалистов в течение 5 дней.
– Всех казахстанцев, совершающих поездки в Дели и Гоа, просим соблюдать меры предосторожности, потому что лично от каждого человека зависит безопасность жителей мегаполиса и страны. В частности, тщательно соблюдать правила личной гигиены, промывать бутилированной или кипяченой водой фрукты и овощи. Обязательно брать с собой антибиотики широкого спектра действия или другие препараты, эффективные при первых симптомах этого заболевания, – обратилась она к населению. – Холера проявляется очень быстро, в течение нескольких часов она приводит к потере жидкости до 30%, в итоге в связи с резкой потерей жидкости и жизненно важных микроэлементов человек погибает из-за судорог и остановки сердца. В основном заражение человека происходит при употреблении инфицированной воды, использовании ее для мытья рук, овощей, фруктов, посуды, предметов домашнего обихода.
Айзат Молдагасимова отметила, что в рамках противоэпидемиологических мероприятий специалисты департамента тесно работают со всеми туристическими компаниями, выезжающим раздаются памятки на трех языках, проводятся беседы. Она призвала граждан быть бдительными. Необходимо внимательно выбирать гостиницы для проживания, объекты общественного питания и всегда пользоваться бутилированной водой.
Было сообщено, что департамент охраны общественного здоровья Алматы проводит все возможные противоэпидемические мероприятия, отраженные в ранее направленной в адрес КООЗ МЗ РК информации. По ее словам, направлена информация и в департамент Комитета национальной безопасности Алматы и прокуратуру о неудовлетворительной работе персонала авиакомпании Air Astana по охране государственной границы от завоза особо опасных инфекций. За несколько месяцев сотрудники авиакомпании допустили в самолеты рейса Нью-Дели – Алматы пассажиров с признаками особо опасных инфекционных заболеваний. Ежесуточно в Алматы рейсом из Нью-Дели прилетают около 150 человек. Казахстанская сторона направила письмо в консульство Индии о необходимости наличия у въезжающих туристов из Индии справок о медицинском освидетельствовании перед выездом.
– Принято постановление главного государственного санитарного врача Алматы «О введении ограничительных мероприятий по холере и другим особо опасным инфекциям». Миграционной полицией ДВД Алматы проводится регистрация всех прибывающих из Индии иностранцев и туристов с обязательным направлением их на обследование на холеру, – сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы.