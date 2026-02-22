Honda представила самолет, способный самостоятельно садиться

Гражданская авиация
129

Двухдвигательный самолет Honda стал первым в своей категории, получившим сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для системы аварийной автоматической посадки Garmin (EAL), сообщает издание Naked Science

Фото: Honda Aircraft Company

Компания Honda Aircraft объявила, что самолет Elite II будет оснащен системой аварийной автоматической посадки Garmin (EAL), позволяющей ему при необходимости приземляться автономно. Это первый легкий двухдвигательный реактивный самолет в своем сегменте, получивший сертификацию на эту систему от FAA.

В Honda заявили, что установка этой технологии безопасности была «весьма ожидаемой» владельцами и операторами самолетов. В связи с этим компания также добивается сертификации EAL от регулирующих органов на других рынках, чтобы обеспечить такое же спокойствие во время полета и зарубежным пилотам.

Выпущенная в 2019 году система EAL направляет самолет к ближайшему аэропорту для аварийной посадки. Сначала она оценивает погоду, рельеф местности, запас топлива и длину взлетно-посадочной полосы, чтобы выбрать оптимальный аэропорт, затем конфигурирует самолет для посадки, безопасно ведет его к земле и задействует тормоза до полной остановки на ВПП.

Систему можно легко активировать нажатием кнопки, но она также включается автоматически, если пилот не реагирует. Кроме того, она автоматически оповещает службы управления воздушным движением о чрезвычайной ситуации.

Это не единственная полезная автономная функция, которой Elite II обзавелся с момента запуска в 2022 году. В 2024 году он стал первым самолетом своего типа, оснащенным автоматическим управлением тягой Garmin Autothrottle. Эта система автоматически управляет режимами двигателя от взлета до посадки, снижая рабочую нагрузку на пилота. В совокупности системы EAL и Autothrottle позволяют управлять самолетом одному пилоту. 

#технологии #самолет #Honda

