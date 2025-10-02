Хранитель народной мудрости

Статьи,Линия жизни
0
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фундамент школы этнопедагогики заложила Асма Калыбекова

фото автора

Именной кабинет
как знак признания

Проведением Международной научно-практической конференции «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы» был отмечен 80-летний юбилей доктора педагогических наук, профессора, почетного академика Академии педагогических наук Казахстана Асмы Ахметовны Калыбековой. Ее имя неразрывно связано с развитием казахской этнопедагогики. В условиях глобализации и угрозы утраты национальной идентичности она подчеркивала важность сохранения традиций, языка, обычаев и ценностей через воспитание и образование.

Созданная Асмой Ахметовной научная база легла в основу учебных программ, курсов повышения квалификации и целых образовательных направлений. Особое внимание в ее работах уделено устному народному творчеству – пословицам, поговоркам, семейным обрядам и их роли в воспитании гармоничной и духовно богатой личности.

Ученый не только разработала теоретические основы – ее педагогическая школа жива и продолжает расти. Многие из ее учеников стали докторами и кандидатами наук, заведующими кафедр, директорами школ, преподавателями вузов. Она воспитала не просто специалистов, а носителей культуры, педагогов, готовых распространять знания и духовные ценности.

Одним из знаковых событий стало открытие именного кабинета Асмы Калыбековой в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова. Более чем за 80-летнюю историю вуза такой чести были удостоены единицы ученых. Именной кабинет – это признание вклада в науку, образование и духовную культуру страны.

– Подобные инициативы, как правило, рождаются снизу, – говорит проректор по академическим вопросам ЮКУ им. М. Ауэзова Ернар Имангалиев. – Обычно такое предложение выдвигают ученики. И когда учеников много, идея находит широкую поддержку. Руководство университета всегда приветствует подобные начинания, потому что это консолидация вокруг имени ученого, признание, что у него есть научная школа. Один человек не может охватить все – нужна преемственность. Ученик должен превзойти учителя – так движется наука. У Асмы Ахметовны много учеников, и все оформление аудитории сделано ими.

Именной кабинет – это способ передать опыт от поколения к поколению, сохранить научное и духовное наследие, вдохновить будущих педагогов и исследователей. Здесь собраны труды Асмы Ахметовны: монографии, журнальные и газетные публикации, архивные фотографии, материалы о ее учениках. Все это делает аудиторию не просто учебным пространством, а мини-музеем казахской педагогичес­кой мысли, живым элементом образовательной среды.

Центральное место в кабинете отведено книгам – «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов» и «Народная мудрость казахов о воспитании». Первая – фундаментальный труд, освещающий методологию и методику изучения народных воспитательных традиций, вторая – сборник пословиц, поговорок и примеров практической народной педагогики, изданный на трех языках: казахском, русском и английском. Книга ориентирована на широкое использование в семьях, школах, образовательных учреждениях.

Эти издания стали своеобразной визитной карточкой ученого, наглядно демонстрируя, как народные традиции могут органично интегрироваться в современную систему воспитания. Они служат настольной книгой для педагогов, воспитателей детских садов, работников культуры – для всех, кто стремится глубже погрузиться в мир народного наследия.

О многих казахских обычаях, их происхождении и значении я узнавала непосредственно из уст Асмы Ахметовны. Каждый раз меня восхищала глубина ее знаний и та увлеченность, с которой она раскрывала суть каждой традиции, рожденной в народной среде.

Наследие, которое продолжает жить

– Асма Калыбекова внесла неоценимый вклад в духовно-культурную жизнь страны, в сферу науки и образования, в развитие национального воспитания, – подчеркнул, приветствуя участников научно-практической конференции «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы» заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек. – Ее труды способствуют формированию молодого поколения, воспитанного в национальном духе. Педагогические идеи ученого высоко ценятся как в Казахстане, так и в международном научном сообществе.

В работе конференции приняли участие ученые из многих стран, где хорошо известны имя и труды профессора из Шымкента. Для участия в конференции приехал заведующий кафедрой управления образованием и кадрового менедж­мента Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) Сергей Трапицын.

– Меня с Асмой Ахметовной связала профессиональная деятельность, – поделился Сергей Трапицын. – Мы давно сотрудничаем. Я большой поклонник ее научных трудов, особенно в области этнопедагогики. На мой взгляд, главная задача образования – воспроизводство и сохранение культуры. Этнопедагогика – это не то, что разъединяет, а то, что дает нам ощущение корней, идентичности. Пока мы помним своих предков, чтим традиции и культуру – у нас есть будущее. И в этом смысле вклад Асмы Ахметовны огромен.

Научно-практическая конференция стала площадкой для обмена мнениями и опытом между учеными, педагогами, исследователями из разных регионов Казахстана и зарубежья. Обсуждались вопросы сохранения и интеграции национальных ценностей в современное образование, методы воспитания на основе этнокультурной среды, пути развития этнопедагогики как самостоя­тельной научной дисциплины.

Выступления участников проходили под общим лейтмотивом: идеи Асмы Калыбековой актуальны сегодня как никогда. В условиях мультикультурного общества, где легко потерять духовные ориентиры, особенно важно опираться на собственные традиции, культуру и историю.

Имя Асмы Калыбековой сегодня – это символ целого направления в педагогике, связанного с возвращением к истокам, с уважением к этнической культуре и традициям, с осознанием роли воспитания в формировании личности. Ее труды живут в программах вузов, в курсах по этнопедагогике, в практической работе школ, в диссертациях учеников. Это наследие не законсервировано в архивах – оно дышит, развивается, вдохновляет.

Асма Ахметовна Калыбекова – ученый, просветитель, наставник. Ее имя навсегда вписано в историю отечественной педагогики. Она не только изучала народную педагогическую традицию, но и подарила ей современное звучание. Благодаря ее трудам национально ориен­тированное образование получило прочную научную базу, а тысячи учеников – наставника, который стал для них проводником в мир науки, культуры и духовности.

#культура #наследие #воспитание #этнопедагогика #Асма Калыбекова

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Вдохновляя на путешествия
Глаза горят, и песня льется
АПК становится драйвером роста экономики региона
Цветы для ветерана
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
В споре уступает сильный
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

В Байконыре прошел традиционный фестиваль «Дружба народов»
Гидроресурсы по гарантии
Знания и высокие технологии – путь к реальному прогрессу
Чистые стены – безопасный город

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]