Именной кабинет

как знак признания

Проведением Международной научно-практической конференции «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы» был отмечен 80-летний юбилей доктора педагогических наук, профессора, почетного академика Академии педагогических наук Казахстана Асмы Ахметовны Калыбековой. Ее имя неразрывно связано с развитием казахской этнопедагогики. В условиях глобализации и угрозы утраты национальной идентичности она подчеркивала важность сохранения традиций, языка, обычаев и ценностей через воспитание и образование.

Созданная Асмой Ахметовной научная база легла в основу учебных программ, курсов повышения квалификации и целых образовательных направлений. Особое внимание в ее работах уделено устному народному творчеству – пословицам, поговоркам, семейным обрядам и их роли в воспитании гармоничной и духовно богатой личности.

Ученый не только разработала теоретические основы – ее педагогическая школа жива и продолжает расти. Многие из ее учеников стали докторами и кандидатами наук, заведующими кафедр, директорами школ, преподавателями вузов. Она воспитала не просто специалистов, а носителей культуры, педагогов, готовых распространять знания и духовные ценности.

Одним из знаковых событий стало открытие именного кабинета Асмы Калыбековой в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова. Более чем за 80-летнюю историю вуза такой чести были удостоены единицы ученых. Именной кабинет – это признание вклада в науку, образование и духовную культуру страны.

– Подобные инициативы, как правило, рождаются снизу, – говорит проректор по академическим вопросам ЮКУ им. М. Ауэзова Ернар Имангалиев. – Обычно такое предложение выдвигают ученики. И когда учеников много, идея находит широкую поддержку. Руководство университета всегда приветствует подобные начинания, потому что это консолидация вокруг имени ученого, признание, что у него есть научная школа. Один человек не может охватить все – нужна преемственность. Ученик должен превзойти учителя – так движется наука. У Асмы Ахметовны много учеников, и все оформление аудитории сделано ими.

Именной кабинет – это способ передать опыт от поколения к поколению, сохранить научное и духовное наследие, вдохновить будущих педагогов и исследователей. Здесь собраны труды Асмы Ахметовны: монографии, журнальные и газетные публикации, архивные фотографии, материалы о ее учениках. Все это делает аудиторию не просто учебным пространством, а мини-музеем казахской педагогичес­кой мысли, живым элементом образовательной среды.

Центральное место в кабинете отведено книгам – «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов» и «Народная мудрость казахов о воспитании». Первая – фундаментальный труд, освещающий методологию и методику изучения народных воспитательных традиций, вторая – сборник пословиц, поговорок и примеров практической народной педагогики, изданный на трех языках: казахском, русском и английском. Книга ориентирована на широкое использование в семьях, школах, образовательных учреждениях.

Эти издания стали своеобразной визитной карточкой ученого, наглядно демонстрируя, как народные традиции могут органично интегрироваться в современную систему воспитания. Они служат настольной книгой для педагогов, воспитателей детских садов, работников культуры – для всех, кто стремится глубже погрузиться в мир народного наследия.

О многих казахских обычаях, их происхождении и значении я узнавала непосредственно из уст Асмы Ахметовны. Каждый раз меня восхищала глубина ее знаний и та увлеченность, с которой она раскрывала суть каждой традиции, рожденной в народной среде.

Наследие, которое продолжает жить

– Асма Калыбекова внесла неоценимый вклад в духовно-культурную жизнь страны, в сферу науки и образования, в развитие национального воспитания, – подчеркнул, приветствуя участников научно-практической конференции «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы» заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек. – Ее труды способствуют формированию молодого поколения, воспитанного в национальном духе. Педагогические идеи ученого высоко ценятся как в Казахстане, так и в международном научном сообществе.

В работе конференции приняли участие ученые из многих стран, где хорошо известны имя и труды профессора из Шымкента. Для участия в конференции приехал заведующий кафедрой управления образованием и кадрового менедж­мента Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) Сергей Трапицын.

– Меня с Асмой Ахметовной связала профессиональная деятельность, – поделился Сергей Трапицын. – Мы давно сотрудничаем. Я большой поклонник ее научных трудов, особенно в области этнопедагогики. На мой взгляд, главная задача образования – воспроизводство и сохранение культуры. Этнопедагогика – это не то, что разъединяет, а то, что дает нам ощущение корней, идентичности. Пока мы помним своих предков, чтим традиции и культуру – у нас есть будущее. И в этом смысле вклад Асмы Ахметовны огромен.

Научно-практическая конференция стала площадкой для обмена мнениями и опытом между учеными, педагогами, исследователями из разных регионов Казахстана и зарубежья. Обсуждались вопросы сохранения и интеграции национальных ценностей в современное образование, методы воспитания на основе этнокультурной среды, пути развития этнопедагогики как самостоя­тельной научной дисциплины.

Выступления участников проходили под общим лейтмотивом: идеи Асмы Калыбековой актуальны сегодня как никогда. В условиях мультикультурного общества, где легко потерять духовные ориентиры, особенно важно опираться на собственные традиции, культуру и историю.

Имя Асмы Калыбековой сегодня – это символ целого направления в педагогике, связанного с возвращением к истокам, с уважением к этнической культуре и традициям, с осознанием роли воспитания в формировании личности. Ее труды живут в программах вузов, в курсах по этнопедагогике, в практической работе школ, в диссертациях учеников. Это наследие не законсервировано в архивах – оно дышит, развивается, вдохновляет.

Асма Ахметовна Калыбекова – ученый, просветитель, наставник. Ее имя навсегда вписано в историю отечественной педагогики. Она не только изучала народную педагогическую традицию, но и подарила ей современное звучание. Благодаря ее трудам национально ориен­тированное образование получило прочную научную базу, а тысячи учеников – наставника, который стал для них проводником в мир науки, культуры и духовности.