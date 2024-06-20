Хранители памяти передают опыт

По установившейся традиции Архив Президента РК, который в этом году отмечает свое 30-летие, провел ее на базе КазНУ им. аль-Фараби. Главный университет страны в этом году также отмечает свое 90-летие.

Летняя школа молодых архивистов была задумана в 2016 году как площадка для обновления и обмена знаниями в профессиональной среде архивистов стран СНГ. Традиционно в качестве слушателей сюда приглашаются именно молодые специалисты. Общее количество участников за эти годы составило более тысячи человек. Спикеры, как правило, представляют не только разные регионы Казахстана, но и другие страны и континенты. Это архивисты из Китая, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России, Беларуси, Италии, Франции, Танзании.

На церемонии открытия выс­тупили заместитель директора Президентского центра РК Дулат Жукенов, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар, директор Всероссийского НИИ документоведения и архивного дела Павел Кюнг, директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Андрей Рыбаков и другие.

В рамках программы Летней школы спикеры выступили с лекциями по вопросам теории и методики архивоведения и документоведения, управления электронными документами в делопроизводстве и архивах с учетом мирового опыта, информационно-документационного обеспечения электронного правительства. Так, консультант департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Марина Кулагина отметила, что масштабные изменения, происходящие сегодня в архивном деле, связаны прежде всего с цифровизацией. По ее словам, сегодня возрастают требования к профессиональным хранителям источников информации – архивистам, а нашим странам нужны молодые, талантливые специалисты. Организация такого рода площадки позволит им приобрести необходимые для профессионального роста знания, расширить связи, обменяться опытом.

Насыщенная программа трехдневной VII Международной летней школы включила в себя лекции, мастер-классы, семинары и экскурсии. Молодые специалисты, а также будущие архивисты (студенты, магистранты и докторанты, обучающиеся по специальности «архивоведение и документоведение») защищали проекты по комплектованию архивов в условиях цифровой трансформации.

В рамках Летней школы Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства совместно с Архивом Президента РК организовал онлайн-семинар по вопросам организации работы с документами личного происхождения. Директор БГАМЛИ Елена Макаренко особое внимание в своем докладе уделила работе по использованию документов и их популяризации среди детей и молодежи, воспитанию в них бережного отношения к документальному наследию, хранящемуся в архивах, и уважению к национальной истории.

О роли и значении документов личного происхождения как части историко-культурного наследия в условиях возрастания информационного потенциа­ла говорила и руководитель Лисаковского регионального государст­венного архива Костанайской области Тамаша Мурзабулатова. Руководитель отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Алматы Алтынай Баданбекова посвятила свой доклад новациям в комплектовании и использовании фондов личного происхождения в архивах и музеях.

Одним из самых примечательных событий Летней школы стала выставка, где были представлены книги по архив­ному делу, имеющиеся в фонде библиотеки им. аль-Фараби.

Главный ее раздел назывался­ «Әл-Фараби мұрасы және қазіргі заман» – «Роль наследия аль-Фараби в развитии мировой цивилизации». Труды одного из ярчайших представителей средневековой философии Востока имеют особое значение и для современного общества.

По окончании VII Летней школы молодым архивистам были вручены сертификаты.