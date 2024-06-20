Хранители памяти передают опыт Свежий выпуск 20 июня 2024 г. 3:24 93 Галия Шимырбаева В Алматы завершила работу VII Международная летняя школа молодых архивистов фото из архива «КП» По установившейся традиции Архив Президента РК, который в этом году отмечает свое 30-летие, провел ее на базе КазНУ им. аль-Фараби. Главный университет страны в этом году также отмечает свое 90-летие. Летняя школа молодых архивистов была задумана в 2016 году как площадка для обновления и обмена знаниями в профессиональной среде архивистов стран СНГ. Традиционно в качестве слушателей сюда приглашаются именно молодые специалисты. Общее количество участников за эти годы составило более тысячи человек. Спикеры, как правило, представляют не только разные регионы Казахстана, но и другие страны и континенты. Это архивисты из Китая, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России, Беларуси, Италии, Франции, Танзании. На церемонии открытия выступили заместитель директора Президентского центра РК Дулат Жукенов, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар, директор Всероссийского НИИ документоведения и архивного дела Павел Кюнг, директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Андрей Рыбаков и другие. В рамках программы Летней школы спикеры выступили с лекциями по вопросам теории и методики архивоведения и документоведения, управления электронными документами в делопроизводстве и архивах с учетом мирового опыта, информационно-документационного обеспечения электронного правительства. Так, консультант департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Марина Кулагина отметила, что масштабные изменения, происходящие сегодня в архивном деле, связаны прежде всего с цифровизацией. По ее словам, сегодня возрастают требования к профессиональным хранителям источников информации – архивистам, а нашим странам нужны молодые, талантливые специалисты. Организация такого рода площадки позволит им приобрести необходимые для профессионального роста знания, расширить связи, обменяться опытом. Насыщенная программа трехдневной VII Международной летней школы включила в себя лекции, мастер-классы, семинары и экскурсии. Молодые специалисты, а также будущие архивисты (студенты, магистранты и докторанты, обучающиеся по специальности «архивоведение и документоведение») защищали проекты по комплектованию архивов в условиях цифровой трансформации. В рамках Летней школы Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства совместно с Архивом Президента РК организовал онлайн-семинар по вопросам организации работы с документами личного происхождения. Директор БГАМЛИ Елена Макаренко особое внимание в своем докладе уделила работе по использованию документов и их популяризации среди детей и молодежи, воспитанию в них бережного отношения к документальному наследию, хранящемуся в архивах, и уважению к национальной истории. О роли и значении документов личного происхождения как части историко-культурного наследия в условиях возрастания информационного потенциала говорила и руководитель Лисаковского регионального государственного архива Костанайской области Тамаша Мурзабулатова. Руководитель отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Алматы Алтынай Баданбекова посвятила свой доклад новациям в комплектовании и использовании фондов личного происхождения в архивах и музеях. Одним из самых примечательных событий Летней школы стала выставка, где были представлены книги по архивному делу, имеющиеся в фонде библиотеки им. аль-Фараби. Главный ее раздел назывался «Әл-Фараби мұрасы және қазіргі заман» – «Роль наследия аль-Фараби в развитии мировой цивилизации». Труды одного из ярчайших представителей средневековой философии Востока имеют особое значение и для современного общества. По окончании VII Летней школы молодым архивистам были вручены сертификаты. #летняя школа #архивисты #школа молодых архивистов