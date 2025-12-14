Архивы

в современном мире

Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта обусловили радикальное переосмысление подходов к управлению информацией. Для архивной отрасли это качественный скачок, означающий переход от простого хранения электронных документов к трансформации всей системы управления данными.

Вектор модернизации архивной и документационной инфраструктуры определен программными установками, заложенными в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», а также поручением Главы государства о создании Национального цифрового архива, озвученном на IV заседании Национального курултая.

Сегодня цифровизация государственных процессов немыс­лима без комплексной работы с документированной информацией. Оцифровка, систематизация и интеграция в цифровую инфраструктуру преобразуют архивы из завершающего звена документооборота в активный элемент цифрового государства – поставщика структурированных и верифицированных данных, критически необходимых для современных управленческих и аналитических систем. Кроме того, именно архивные фонды формируют необходимую «обучающую среду» для искусственного интеллекта. Только на основе этих ресурсов ИИ-модели могут корректно отражать исторический контекст, культурные особенности, социальные процессы и многоязычие Казахстана.

В целом же комплексное обновление архивной инфраструктуры гарантирует информационную суверенность и укрепляет безопасность данных, что делает архивы активным инструментом реализации долгосрочных государственных задач по укреплению исторического сознания и национальной идентичности.

Роль интеллектуальных технологий

В русле мировых трендов и национальных приоритетов на первый план выходит масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в архивное дело. Инструменты ИИ и Big Data позволяют не просто хранить, а глубоко анализировать массивы – выявлять скрытые закономерности, динамику процессов и тематические связи.

Внедрение ИИ рассматривается как центральный ресурс для повышения качества обработки фондов и управления данными. Интеллектуальные системы берут на себя значительную часть рутинных операций, связанных с научно-справочным аппаратом и делопроизводством. Это обеспечивает разгрузку архивистов, позволяя переориентировать их внимание на высококвалифицированную работу.

Усиление роли архивистов в цифровой среде подкрепляется новыми законодательными инициативами. Принятый закон об искусственном интеллекте и разработка Цифрового кодекса формируют правовые основы для полноценной работы с электронными документами, легитимного использования ИИ-технологий в деле распознавания, автоматической классификации, интеллектуального поиска, защиты и разграничения архивных данных, а также включения архивов в единую государственную цифровую экосистему. В совокупности это позволит закрепить за архивами не только роль хранителей фондов, но и профессиональных управленцев цифровой памятью.

Курс на цифровизацию и широкое внедрение ИИ сопровож­дается серьезными вызовами. В частности, особую значимость приобретает вопрос достоверности цифровых данных. Архивы, опираясь на законодательные нормы в области ИИ и больших данных, выступают здесь своеобразным «островом надежности»: их информация проверена, подтверждена и не вызывает сомнений.

Успех трансформации – в руках специалистов

В эпоху цифрового государства профессия архивиста переживает глубокую трансформацию. Идеи цифровой грамотности и трансформации перестают быть абстрактной стратегией и превращаются в конкретные задачи, которые формируют новый облик специалиста.

Современный архивист – это профессионал с комплексом необходимых IT-компетенций, которые охватывают управление электронными данными, что требует знания полного жизненного цикла цифровых документов; подтверждение подлинности, гарантирующее целостность и юридическую значимость цифрового документа на протяжении десятилетий; анализ больших данных, требующий владения специальными инструментами для поиска скрытых связей в огромных массивах информации; обеспечение информационной безопасности, включающее строгое разграничение прав доступа к цифровым архивным активам.

Реализация этих масштабных задач требует системной переподготовки кадров и разработки модульных образовательных прог­рамм в тесном сотрудничестве с IT-сектором, ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами.

Архив Президента придает большое значение формированию «архивного сознания», развитию исследовательских навыков и вовлечению молодежи в сферу работы с историческими источниками. В этом направлении активно реа­лизуется проект «АрхивSPACE», ориентированный на школьников средних и старших классов.

Являясь одним из активных участников взаимодействия с вузами по вопросам подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров, Архив Президента участвует в системе дуального образования в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления. Так, совместно с КазНУ им. аль-Фараби сотрудники архива осуществляют руководство всеми видами практики – производственной, преддипломной, научно-исследовательской, а также подготовкой дипломных и магистерских работ обучающихся.

Сегодня Архив Президента стремится стать методологичес­ким и научно-исследовательским центром архивного дела в республике. На его базе регулярно проводятся семинары для профильных специалистов. Его сотрудники разрабатывают актуальные методические пособия, инструкции и рекомендации по архивному делу в условиях перехода к IT-технологиям.

Исходя из логики обновления и необходимости консолидации усилий профессионального сообщества, Архив Президента инициировал создание Эксперт­ного клуба. Эта специализированная площадка предназначена для открытого обсуждения и совместного решения наиболее актуальных вопросов развития архивного дела. Задача клуба заключается в выработке конкретных, практико-ориентированных и адаптивных решений, что соответствует требованиям цифровой модернизации.

Международные инициативы

и траектория роста

Архивом Президента реализуется ряд значимых международных инициатив. Одна из них – Летняя школа молодых архивистов. Проект действует с 2017 года совместно с Российским государственным гуманитарным университетом и Казахским национальным университетом им. аль-Фараби. За это время школа подготовила 1 200 специалистов из Казахстана и зарубежных стран.

Другой формат международного сотрудничества – это Конгресс архивистов, который проводится на базе Архива Президента один раз в два года. Будущим летом планируется проведение ІІІ Конгресса архивистов в формате Digital Archive EXPO, который предоставит уникальную возможность для практической демонстрации и апробации передовых IT-решений, включая продукты и сервисы, специально разработанные для нужд архивов.

В октябре 2025 года на Генеральной ассамблее Международного совета архивов, членом которого является Архив Президента, ведущие эксперты, исследователи и специалисты из многих стран обсудили проблемы развития архивной отрасли на ближайшую и долгосрочную перспективу. Обсуждение показало: единой универсальной модели цифровой трансформации архивов не существует, каждая страна вырабатывает свой подход. Стратегические документы Архива Президента определяют поэтапный переход от электронной к интеллектуальной архитектуре, которая обеспечит принципиально новый уровень работы учреждения.

Предстоящий этап цифровой трансформации представляет собой серьезный и многомерный вызов для всей архивной отрасли. Только комплексный и взвешенный подход к обозначенным вопросам позволит минимизировать риски и обеспечить устойчивость реформ. Построение цифрового и интеллектуального будущего Казахстана – наш общий профессиональный долг и гражданская обязанность.