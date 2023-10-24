Хрустящий снаружи, нежный внутри

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Ксения Денисова

В Алматы на «Баурсак Fest» можно было увидеть традиционный казахский хлеб в образе цветастого павлина, щедрого рога изобилия, национальных качелей – алтыбакан и даже барашков.

 

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Фестиваль баурсака в Алматинском колледже сервисного обслуживания проводится ежегодно для городских колледжей, где готовят будущих мастеров общепита и индустрии сервиса и гостеприимства. И нетрудно догадаться, почему посвящается это гастрономическое событие темам серьезным и общественно важным. Грядущий День Рес­публики – хороший повод для напоминания о значимости национальных ценностей.

В Казахстане все, что касается традиций, идущих издревле, исторически получает необычное развитие. С одной стороны, баурсак – незаменимое кулинарное изделие не только для прямых потомков тех, кто изобрел в далекие века этот хлебушек, – его обожает, пожалуй, каждый житель страны. А с другой стороны, кроме легкого, воздушного, хрустящего снаружи и нежного внутри баурсака на столе казах­станца всегда соседствуют блюда самых разных нацио­нальных кухонь. Это ли не счастье бытия?

– Смотрите, что мы приготовили, – приглашает к ­своей конкурсной экспозиции куратор команды молодых кулинаров из Алматинского колледжа моды и дизайна. – Вот русский каравай, а вот уйгурские лепешки тогаш, узбекская самса, татарский чак-чак и даже итальянская фокачча. Мы старались приготовить как можно больше выпечки народов, живущих в нашей стране. Подходите пробовать!

Как раз ребята из Колледжа моды и дизайна умудрились собрать живописного павлина из разноцветных хлебных шариков. Птица получилась, может быть, не самой изящной, но наверняка питательной.

У команды учащихся и педагогов Алматинского областного колледжа инновационных технологий в сфере сервиса и питания и вовсе получилась настоящая инсталляция – кулинарная. Ей даже название придумали – «Жайляу» и, как положено, по всем правилам устроили летнее пастбище с юртами, загоном с баранами, дремлющим на стоянке верблюдом и парочкой престарелых пас­тухов, пристроившихся вокруг дастархана. Свой хлебный шедевр умельцы лепили из разного вида теста: дрожжевого, слоеного, песочного, а получилась цельная и очень аппетитная история.

Но все-таки на «Баурсак Fest» царствовал только он – румяный, идеально круглый и ароматный лакомый кусочек поджаренного теста. Молодые мастера кулинарии и поварского дела вместе со своими наставниками конкурировали в пяти номинациях. Для победы в конкурсе им нужно было оригинально оформить стол, изготовить традиционные баурсаки, десертные ши-баур­саки и придумать вариант авторских баурсаков.

Сказать, что какая-то из команд-конкурсантов имела явное преимущество, не решились даже члены профессионального жюри. У всех получилось: где-то красочнее, где-то по-менеджерски успешнее, где-то чуточку аппетитнее. Но главное не в этом, а в том, что совсем скоро в профессиональную среду придут молодые специалис­ты, способные накормить вкусным, пахучим, нозд­реватым хлебом, который всегда будет ассоциироваться с национальным менталитетом – щедростью, радушием и гостеприимством.

#Алматы #фестиваль #День Республики #Баурсак Fest

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