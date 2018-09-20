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​Хулиган на дороге
Айгуль Турысбекова, Алматы

18 сентября около 12 часов дня во время транспортировки пациен­та в Центральную городскую клиническую больницу произошло нападение на водителя бригады подстанции № 6 «Станции скорой медицинской помощи» города. Машина службы «103» ехала по улице Макатаева в западном направлении, между улицами Желтоксан и Наурызбай-батыра, когда водитель легкового автомобиля не пропус­тил «скорую». Распоясавшийся хулиган вышел из машины, подбежал к водителю «скорой помощи», начал оскорблять и нанес ему несколько ударов по лицу. Благодаря оперативной работе сотрудников ДВД города Алматы водитель легковушки был задержан. А водителю «скорой помощи» после осмотра врачами стационара были наложены швы. Он отпущен на амбулаторное лечение.

Руководство «Станции скорой медицинской помощи» управления здравоохранения города Алматы обращает внимание, что в нынешнем году это не первый случай нападения на медицинских работников, в особенности на сотрудников бригад «103», и обращаются к ДВД и прокуратуре города с просьбой взять на особый контроль такие вопиющие случаи.

– Просим жителей города не забывать о том, что бригады службы «103», приезжая на вызовы, оказывают скорую медицинскую помощь. Врачи и фельдшеры выполняют свою работу. Каждый раз им предстоит в достаточно короткий промежуток времени определить состояние пациента, поставить предварительный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь. Поступающие вызовы бывают с различными ситуациями и состояниями пациентов, и крайне недопустимо применять какую-либо физическую силу или иные меры воздействия и давления по отношению к сотрудникам «скорой помощи», – отметил руководитель городского управления здраво­охранения Серикбол Мусинов.

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