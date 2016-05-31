​И читаем, и играем

Никита и Гоша Козловы живут в Алматы. Ни дня они не обходятся без книг. И это сказывается на учебе в школе, где проводят тесты на скорость чтения. Будущий пятиклассник Никита, разделивший первое место с одноклассницей Анжелиной Сексенбаевой, читает 190 слов в минуту, а ученик 1 «Б» класса Георгий – единоличный лидер – 103 слова! И вот что пишут мальчики.

Никита: «Я очень люблю читать. Запомнившиеся мне книги – «Пеппи Длинныйчулок», «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Дети капитана Гранта», «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ», «Три мушкетера», «Перси Джексон и похититель молний». Я прочитал всего Михалкова! Только мне нравятся не басни, а пьесы, особенно «Операция «Дорогой мальчик». А любимая моя книга – «Малыш и Карлсон». Особенно я люблю главу «Карлсон, который живет на крыше». Вторая любимая – «Энциклопедия интересных фактов». Здесь много фактов из жизни человека, животных, мира. Сейчас по совету мамы читаю «Хижину дяди Тома». В своем детстве она любила эту книгу».

Гоша: «Я прочитал такие книги, как «Сказки Пушкина», «Рассказы и сказки Льва Толстого», «Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных королей», «Рождественское чудо мистера Тутти», детские стихи Иосифа Бродского, Успенского и «Пеппи Длинныйчулок». Сейчас читаю книгу «Приключения капитана Врунгеля». Ее подарили на день рождения. Мне исполнилось 8 лет. А еще подарили книгу «Большие кошки», я ее уже прочитал. Она о больших кошках, живущих в природе. А моя маленькая кошка Мурка живет у меня дома. Летом я прочту еще много книг».

А это письмо пришло из Уральска от ученицы 8-го класса СОШ № 21 Дильназ Тулегеновой: «Сотрудник областной детской библиотеки имени Хамзы Есенжанова Сергей Быков пригласил наш класс на мероприятие, проведенное в рамках 55-летия библиотеки. Задумка была грандиозная, невероятная: квест по мотивам книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер».

На входе мы торжественно были распределены на разные факультеты. Я попала на факультет «Гриффиндор», где, кстати, учился и сам Гарри Поттер. У каждой команды задания были сложные, очень интересные. Наш факультет сначала проходил логические испытания: разгадывал литературные шарады. На втором этапе мы «будили» вулкан с помощью «крови дракона и саламандры», пепла Феникса. Волшебными палочками с пером Феникса пользовались Гарри Поттер и Волан-де-Морт. Это было интересно, каждый из нас хотел лично провести опыт!

Следующим этапом учебы было отгадывание сюжетов из разных серий фильма. Нам достались «Тайная комната» и «Философский камень». Споры были нешуточные! Мы убедились, что читать текст и смот­реть фильм надо внимательно, обращая внимание на все детали! В конце мы сдавали экзамен «СОВ», набирая баллы. По итогам быстрого курса обучения все были награждены дипломами. Кстати, мы тоже подготовились к игре: были одеты в черные мантии с эмблемой школы Хогвартс и черные шляпы. В общем, почувствовали себя героями книги. Задумка удалась!

А еще я хочу рассказать о писателях братьях Гримм, чьи сказки знают во всем мире и взрослые, и дети. Сказители, знавшие немецкие народные сказки, жили у них в деревне, братья с удовольствием слушали и записывали их. По образованию они были правоведами, но очень любили литературу. А самое главное – любили Германию.

В созданных ими сказках много волшебства и мудрос­ти. В «Бременских музыкантах» животные-изгои благодаря дружбе, смекалке, взаимовыручке находят новый дом. Братья Гримм – удивительные авторы, их сказки стали литературным новшеством, считаются великими произведениями и находятся в международном фонде ЮНЕСКО. Вот к какому успеху и признанию привел неустанный труд двух братьев, добрых сказочников».

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2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?