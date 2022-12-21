И доверие, и ответственность

Во всех региональных филиалах «Amanat» состоялись торжественные церемонии вступления в партию новых членов. В столице в центральном аппарате активные казахстанцы – представители разных сфер деятельности – получили партийные билеты из рук председателя полит­объединения.

В ходе встречи Ерлан Кошанов подчеркнул, что партия в новых реалиях сохранила политическое лидерство. Сейчас она объединяет в своих рядах более 800 тыс. казахстанцев.

– Уверен, что каждый из вступивших сегодня в ряды партии принял это решение не только умом, но и сердцем. Быть членом партии «Amanat» – это и доверие, и большая ответственность. У нас общие цели и интересы – сохранение стабильности в стране, укреп­ление независимости, консолидация нации. Мы должны объединить общественность вокруг реформ Главы государства и обеспечить вовлечение в их реализацию широких слоев населения, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель «Amanat» также отметил, что в этом году партия провела масштабную модернизацию. Так, была утверждена новая политическая платформа, в которой четко указано: главным богатством для политобъе­динения является человек. Реализуется ряд проектов и инициатив, направленных на формирование активной гражданской позиции, обеспечение социальной справедливости, создание равных возможностей для всех граждан, продвижение идеи созидательного труда.

В ряды партии вступил Сабит Шонтакбаев, в мае этого года спасший трехлетнего ребенка от падения из окна, а также Мухамед Кансеит, который в июле вынес государственные герб и флаг из горящего здания.

В числе вступивших в «Amanat» также волонтер Ариана Белобжицкая, солистка театра неслышащих танцоров «Sensitive» Айнур Саинова, певец Канат Умбетов, металлург Никита Екель, заместитель председателя правления Университета КазГЮУ Айнур Карбозова, продюсер Айсауле Абилда, певица Каракат Абильдина, музыкальный продюсер Кыдырали Болманов, журналисты Дархан Аб­дуахит, Мейрамгуль Мадали.

Стали партийцами хирург Олжас Жаналы, преподаватель Жадыра Шабден, актриса Дарига Бадыкова, общественный деятель Бибигуль Нурашева, глава крестьянского хозяйства Кайрат Коджахметов, актеры Болат Абдилманов и Дулыга Акмолда, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, заместитель председателя комиссии «Жер аманаты», юрист Бакытжан Базарбек и другие.

Как отметил Кыдырали Болманов, для строительства Справедливого Казахстана должны объединиться все граждане страны.

– У нас единая цель – чтобы наш небесно-голубой стяг всегда был на высоте, чтобы укреплялась независимость. У нас одна Родина, общие ценности и культура. И чтобы развиваться дальше, мы должны использовать весь накопленный нами опыт и усердно работать во благо будущего страны, – сказал он.

Как сообщает пресс-служба партии, в этот день во всех региональных филиалах партбилеты получили более 1 500 человек.