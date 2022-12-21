За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге
Коммунальная ломка
Гуманист и реформатор
И доверие, и ответственность
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Поэт, признанный миром
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Заглянем в запасники
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Подвижник
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Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
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