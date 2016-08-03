​...И ice-cream из кумыса

Собравший более 15 тыс. любителей мороженого в Центральном парке культуры и отдыха, он вновь удался на славу. Пришедшие сюда семьями горожане и гости Алматы будто очутились в стране детства, которая вся усыпана лотками с любимым лакомством и где весело и интересно.

Гостей праздника встречали клоун и Балмуздашка – маленький снежный человечек – йети – любитель мороженого. Они весело показывали и рассказывали, как правильно есть этот десерт, чтобы не простыть. Их шуточные наставления вызывали смех и улыбки, но впрок не пошли. Ведь от ассортимента айс-крима просто глаза разбегались: здесь можно было продегустировать все многообразие продукции казахстанских фирм-производителей и дистрибьюторов мороженого. С одинаковым удовольствием им лакомились папы и мамы, дедушки и бабушки. А детям так вообще было раздолье: в атмосфере всеобщего уплетания холодного лакомства ребятня уминала его без счета. И почти все с удовольствием отведывали новый гастрономический изыск – мороженое из… кумыса, оригинальный рецепт которого разработали студенты из Павлодара Асхат Айтжанов и Нургиза Калимова.

– Такая кисломолочная сладость уже не в диковинку, – рассказали молодые кулинары-новаторы. – Аналогичный продукт выпускают и на юге Казах­стана, и в Кыргызстане. Мороженое из кумыса, приготовленное по нашему рецепту, отличается по консистенции и по ингредиентам, исключительно натуральным.

Пломбир и эскимо продавались по сниженным ценам. Айс-крим можно было не только купить, но и запросто им угоститься, выиграв в лотерее, конкурсе или викторине. Таких развлечений было хоть отбавляй, и слас­тены разных возрастов состязались в танцах, пении, рисовании… Целый день горожан развлекала целая команда аниматоров. Украсило фестиваль выступление музыкальных и танцевальных коллективов города. Особое внимание его организаторы уделили воспитанникам детских домов и интернатов, детям из малообеспеченных семей. Мороженое, катание на аттракционах были для них бесплатными. Праздник завершился флэшмобом: его гости и участники запустили в небо 3 тыс. воздушных шаров.