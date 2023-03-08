И конечно, цветы...

Встреча за «круглым столом» состоялась в телецентре «Казмедиа». В ней принимали участие представители СМИ, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Ассамблеи народа Казахстана, общественных объединений, научно-исследовательских, благотворительных, волонтерских организаций.

Министр отметил большой вклад казахстанских женщин в развитие страны и реализацию масштабных государственных задач.

– Ваша жизненная энергия и трудолюбие являются основой общественного развития, семейного благополучия и укрепления казахстанской независимости. Гармония, тепло и любовь, которую вы дарите миру, позволяют достигать успехов и добиваться новых побед, – подчеркнул Дархан Қыдырали.

Участники встречи были отмечены благодарственными письмами от имени Президента страны и Министерства информации и общественного развития. И конечно же, цветами.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание гендерной политике, – отметил Дархан Қыдырали, упомянув, что, по данным доклада «Глобальный гендерный разрыв-2022» Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил свои показатели по гендерному неравенству и поднялся в глобальном рейтинге с 80 до ­65-го места. В Центральной Азии наша страна занимает первое место по этим показателям.

– Доказательством этого можно считать тот факт, что в прошлом году в числе кандидатов на пост Президента страны было две женщины, нынче представительницы прекрасного пола активно участвуют в парламентских выборах, – отметил министр.

Участницам торжественной встречи Дархан Қыдырали пожелал не останавливаться на достигнутом, преумножая красоту этого мира, благополучие своих семей и богатство страны.