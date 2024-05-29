И красиво, и прохладно

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Валентина Мелехова

В ближайшие два года в Костанае отремонтируют 11 фонтанов. В предстоящем сезоне реконструкции подвергнутся девять сооружений.

фото из архива "КП"

Самые масштабные работы будут проведены на фонтане, расположенном на площади Первоцелинников. Его переоборудуют в пешеходное сооружение, потому-то и затраты на реконструкцию выльются в копеечку – почти в 50 млн тенге. Но, стоит отметить, желание иметь в городе еще один такой объект (аналогичный появился под занавес прошлого лета) высказали сами жители, так что проект будет осуществлен в рамках прог­раммы «Бюджет народного участия».

На ремонт еще восьми фонтанов направят порядка 225 млн тенге. В 2025 году отреставрируют оставшиеся два каскадных сооружения, расположенных в парке вдоль улицы Гашека. Эти работы обойдутся бюджету в 190 млн тенге. Таким образом в областном центре обновят все имеющиеся фонтаны.

Вообще же эту работу начали проводить в Костанае еще в прошлом году, когда были выявлены многочисленные несоответствия имеющихся фонтанов нормам, в том числе по безопасности электрооборудования. К тому же требовалась замена насосов, фонарей и облицовки.

Тогда впервые за многие годы было выделено 280 млн тенге на реконструкцию шести объектов. В 2023-м произвели замену гранита чаш фонтанов, обновили конструкции форсунок и подсветки.

#Костанай #ремонт #фонтаны

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