И сказать-то нечего

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой стартовала с двух поражений кряду на чемпионате мира в Финляндии.

Мы уже рассказывали о том, как наша национальная команда была бита сборной Дании с разгромным счетом 1:9. Казалось бы, совсем недавно эта скандинавская страна находилась на одном уровне с нами по хоккею, а теперь недалеко то время, когда их хоккеисты заявят о себе так же громко, как шведы или финны. Что уж тут сказать – да просто нечего.

Кстати, наша сборная вполне могла реабилитироваться во второй игре против еще одной не самой сильной команды первенства – Франции... Но и тут не повезло! А ведь начиналось совсем даже неплохо. Уже на 5-й минуте Казахстан повел в счете благодаря голу Валерия Орехова и начал вселять кое-какие надежды в сердца своих болельщиков после первого периода.

Однако вторая двадцатиминутка все расставила на свои места. На 32-й минуте у наших соперников отличился Александр Тексье, а за 25 секунд до перерыва «трехцветные» и вовсе повели после гола Флориана Шакиашвили. В заключительном периоде счет на табло не изменился. Таким образом, Казах­стан потерпел второе поражение на ЧМ-2022, тогда как Франция одержала первую победу (ранее она уступила Словакии – 2:4).

Обе сборные выступают в группе «А». Вчера вечером французы встречались с немцами, а вот мы сегодня играем со швейцарцами (которые, кстати, накануне разгромили датчан со счетом 6:0).

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал поражения, сообщает пресс-служба КФХ.

– Сегодня мы играли более дисциплинированно, первый период хорошо начали, и хорошие выходы из зоны были у нас, организованные, друг под друга открывались. Скажем так, хорошая атака прошла из своей зоны, увенчалась успехом, забили гол. Контролировали первый период. Во втором отдали инициативу сопернику, и где-то мы, наверное, дали слабину. Соперник забил два гола. Пытались в третьем периоде переломить ход встречи. Было много прессинга, но старания не увенчались успехом, хоть мы и бились до конца.

Что касается общего положения в турнире, то в группе «А» максимальное количество очков (по 6 после двух игр) набрали сборные Швейцарии и Канады. По 3 очка на своем счету имеют Словакия, Германия, Дания и Франция. И ни одного очка еще не набрали Казахстан и Италия.

В группе «В» по 6 очков у Финляндии и Швеции, 5 – у хоккеистов США, 3 – у Чехии, 2 – у Норвегии, по 1 очку у Австрии и Великобритании, и ничего не набрали хоккеисты из Латвии.

Отметим, что в первенстве планеты изначально должны были принять участие Россия и Беларусь, но из-за начавшихся боевых действий в Украине 28 февраля 2022 года IIHF (Меж­дународная федерация хоккея) приостановила членство этих стран в своей организации и лишила права этих сборных на участие во всех международных турнирах. Их места заняли сборные Австрии и Франции.