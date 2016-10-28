​И снова о любви

В череде праздничных событий – известный спектакль «Цыганская серенада», вошедший в репертуар нового, 91-го сезона. Автор мюзикла – драматург Исраил Сапарбай и режиссер-постановщик народный артист РК Есмухан Обаев талантливо и красиво представили известную историю любви короля казахского вальса Шамши Калдая­кова и случайно повстречавшейся на его жизненном пути цыганки Изольды, в результате которой и родилась знаменитая серенада.

Песни, звучавшие со сцены, завораживали удивительной мелодикой и нежной лирикой: композитор передал в них терзания души между любовью и музыкой, предначертанной ему судьбой. Превосходно поставленный спектакль еще раз подтвердил, что история легендарного театра – это и есть история казахского искусства и интеллигенции.

В этот же день аким Алматы Бауыржан Байбек, поздравив с юбилеем, вручил руководству театра ключи от новенького автомобиля. Он подчеркнул, что театр является культурным достоянием не только Алматы, но и всего Казахстана.