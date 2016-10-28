​И снова о любви

Свежий выпуск
499
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

В череде праздничных событий – известный спектакль «Цыганская серенада», вошедший в репертуар нового, 91-го сезона. Автор мюзикла – драматург Исраил Сапарбай и режиссер-постановщик народный артист РК Есмухан Обаев талантливо и красиво представили известную историю любви короля казахского вальса Шамши Калдая­кова и случайно повстречавшейся на его жизненном пути цыганки Изольды, в результате которой и родилась знаменитая серенада.

Песни, звучавшие со сцены, завораживали удивительной мелодикой и нежной лирикой: композитор передал в них терзания души между любовью и музыкой, предначертанной ему судьбой. Превосходно поставленный спектакль еще раз подтвердил, что история легендарного театра – это и есть история казахского искусства и интеллигенции.

В этот же день аким Алматы Бауыржан Байбек, поздравив с юбилеем, вручил руководству театра ключи от новенького автомобиля. Он подчеркнул, что театр является культурным достоянием не только Алматы, но и всего Казахстана.

Популярное

Все
Клуб молодых ученых создан при Ассамблее народа Казахстана
В Жаркенте достроена первая в регионе комфортная школа
Праздник на «территории куланов»
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Второе рождение трассы
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Шатры и юрты Великой степи
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развитии межпарламентского диалога
Казахстан намерен привлечь к 2029 году $150 млрд иностранных инвестиций
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
Творческая дискуссия о правах женщин
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Премий для госслужащих больше не будет
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые

Читайте также

Выбрали площадки под воздушные гавани
НПО, медиа и госорганы нуждаются в диалоговой площадке
Оснований для запрета выплат премий не имеется
Вопросы, которые важны для всех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]