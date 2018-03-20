Свежий выпуск
И снова весна
Раушан Шулембаева

Центральный государственный музей в честь фестиваля подготовил веселую праздничную программу из музейных уроков и выставок, мастер-классов и экскурсий, посвященных истории древнего казахского Нового года. В каждом экспозиционном зале и на каждой площадке музея гостей ожидали разнообразные проекты и театрализованные постановки. Организаторы наглядно рассказывали о том, как празднование Наурыза испокон веков сопровождалось массовыми гуляниями и народными играми – қыз куу, айқыш-ұйқыш, аударыспақ, тоғыз құмалақ. И конечно, конными состязаниями – бәйге, жорға жарыс, көкпар. А еще – алтыбақан, пес­ни, кюи и танцы!

В дни Наурыза важное место в жизни казахов имеет совершение таких традиционных ритуалов и обычаев, как тұсау кесер, бесікке салу. Этим и другим темам посвятили интерактивные уроки «В мир традиционной казахской культуры» на базе экспозиции работ известного художника Николая Хлудова, демонстрацию национальной одежды студентами Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева. Если школьников больше интересовали музейные уроки на темы древнего Наурыза, казахской сказки, то другим понравились экскурсии по музею и концерт с элементами национальных традиций. Так, обряд бесікке салу – один из самых значимых и почитаемых в народе – собрал наибольшее число зрителей. Традиции, связанные с рождением ребенка и укладыванием его в колыбель, продемонстрировали сами сотрудники музея, а затем эту процедуру с удовольствием повторили молодые мамы. Следующий обряд тұсау кесер, или разрезание пут на ногах малыша, символизирующий начало новой жизни, умение ходить и познавать мир, вызвал еще больший восторг: седовласые старцы, уважаемые гости праздника, разрезали тоненькие путы-веревочки на ножках малышей, которые только учатся ходить, и желали им и молодым родителям большой, светлой жизни.

Наурыз относится к одному из древнейших праздников человечества и является первым месяцем в наступившем Новом году, который раньше брал отсчет с весны. Наурыз так и переводится – «новый день». Важно, как сказал директор Центрального музея Нурсан Алимбай, что эта традиция сегодня объединяет всех казахстанцев.

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